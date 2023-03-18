18 марта 2023

РИАН: американцы в годовщину вторжения в Ирак потребовали прекратить поддержку Украины

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В США сотни митингующих потребовали мира на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США сотни человек собрались у Белого дома, потребовав мира на Украине и прекращения поставок оружия Киеву. Митинг организован в годовщину вторжения американцев в Ирак. Об этом с места событий сообщили российские корреспонденты.

«В США несколько сотен человек собрались у Белого дома на митинг, приуроченный к 20-летию американского военного вторжения в Ирак. Участники требовали мира на Украине, в частности, перестать финансировать „бесконечные войны США“, а также прекратить отправку оружия на Украину», — передают корреспонденты РИА Новости.

По информации издания, таким образом протестующие пытаются привлечь внимание американских чиновников к опасности развязывания глобальной войны. Кроме того, собравшиеся у Белого дома требуют упразднить НАТО, положив конец милитаризму и многолетней политике санкций США.

С самого начала российской спецоперации на Украине США и их союзники поставляют оружие киевскому режиму. Тем не менее, многие американцы не поддерживают такую политику. Ранее читатели американского The Washington Post, назвали Госсекретаря США Энтони Блинкена наихудшим чиновником на должности за весь период Штатов после того, как он похвалил Германию за согласие поставить Киеву оружие во имя «справедливого будущего».

Кроме того, американцы в соцсетях негативно отреагировали на предложение члена палаты представителей Конгресса США, республиканца Джо Уилсона установить бюст президента Украины Владимира Зеленского в Капитолии. Недовольные американцы даже стали требовать ухода инициатора Джо Уилсона в отставку.

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В США сотни человек собрались у Белого дома, потребовав мира на Украине и прекращения поставок оружия Киеву. Митинг организован в годовщину вторжения американцев в Ирак. Об этом с места событий сообщили российские корреспонденты. «В США несколько сотен человек собрались у Белого дома на митинг, приуроченный к 20-летию американского военного вторжения в Ирак. Участники требовали мира на Украине, в частности, перестать финансировать „бесконечные войны США“, а также прекратить отправку оружия на Украину», — передают корреспонденты РИА Новости. По информации издания, таким образом протестующие пытаются привлечь внимание американских чиновников к опасности развязывания глобальной войны. Кроме того, собравшиеся у Белого дома требуют упразднить НАТО, положив конец милитаризму и многолетней политике санкций США. С самого начала российской спецоперации на Украине США и их союзники поставляют оружие киевскому режиму. Тем не менее, многие американцы не поддерживают такую политику. Ранее читатели американского The Washington Post, назвали Госсекретаря США Энтони Блинкена наихудшим чиновником на должности за весь период Штатов после того, как он похвалил Германию за согласие поставить Киеву оружие во имя «справедливого будущего». Кроме того, американцы в соцсетях негативно отреагировали на предложение члена палаты представителей Конгресса США, республиканца Джо Уилсона установить бюст президента Украины Владимира Зеленского в Капитолии. Недовольные американцы даже стали требовать ухода инициатора Джо Уилсона в отставку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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