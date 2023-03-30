Американским пользователям грозит 20 лет тюрьмы за использование VPN

30 марта 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Также пользователь должен заплатить штраф до миллиона долларов, следует из текста закона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В США разрабатывают закон, по которому пользователь может получить до 20 лет тюрьмы за использование сервисов VPN. Данный законопроект направлен на выявление рисков национальной безопасности по отношению к Штатам. Его разработали сенатор Марк Уорнер из демократической партии и Джон Тьюн из республиканской. Согласно законопроекту , министерство торговли США будет выявлять продукты информационно-коммуникационных технологий, к которым «иностранный противник проявляет какой-либо интерес». Также под действия будущего закона попадает возникновение неприемлемого риска для национальной безопасности. За нарушение закона следует наказание — 20 лет тюремного заключения или штраф до миллиона долларов. Законопроект направлен против Китая, Кубы, Ирана, Северной Кореи, России и Венесуэлы, которые, по мнению авторов, представляют самую большую угрозу для США. В либертарианской партии США сообщили, что законопроект дает правительству контроль над всеми формами связи внутри и вне страны. «Он [закон] дает правительству власть над всеми формами связи внутри страны и за рубежом. Он дает полномочия применять любые меры по смягчению последствий для устранения любого риска для национальной безопасности», — сообщают представители либертарианской партии в своем twitter-аккаунте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В США разрабатывают закон, по которому пользователь может получить до 20 лет тюрьмы за использование сервисов VPN. Данный законопроект направлен на выявление рисков национальной безопасности по отношению к Штатам. Его разработали сенатор Марк Уорнер из демократической партии и Джон Тьюн из республиканской. Согласно законопроекту, министерство торговли США будет выявлять продукты информационно-коммуникационных технологий, к которым «иностранный противник проявляет какой-либо интерес». Также под действия будущего закона попадает возникновение неприемлемого риска для национальной безопасности. За нарушение закона следует наказание — 20 лет тюремного заключения или штраф до миллиона долларов. Законопроект направлен против Китая, Кубы, Ирана, Северной Кореи, России и Венесуэлы, которые, по мнению авторов, представляют самую большую угрозу для США. В либертарианской партии США сообщили, что законопроект дает правительству контроль над всеми формами связи внутри и вне страны. «Он [закон] дает правительству власть над всеми формами связи внутри страны и за рубежом. Он дает полномочия применять любые меры по смягчению последствий для устранения любого риска для национальной безопасности», — сообщают представители либертарианской партии в своем twitter-аккаунте.