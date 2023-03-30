Американским пользователям грозит 20 лет тюрьмы за использование VPN

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Также пользователь должен заплатить штраф до миллиона долларов, следует из текста закона Фото:

В США разрабатывают закон, по которому пользователь может получить до 20 лет тюрьмы за использование сервисов VPN. Данный законопроект направлен на выявление рисков национальной безопасности по отношению к Штатам. Его разработали сенатор Марк Уорнер из демократической партии и Джон Тьюн из республиканской.

Согласно законопроекту, министерство торговли США будет выявлять продукты информационно-коммуникационных технологий, к которым «иностранный противник проявляет какой-либо интерес». Также под действия будущего закона попадает возникновение неприемлемого риска для национальной безопасности. За нарушение закона следует наказание — 20 лет тюремного заключения или штраф до миллиона долларов. Законопроект направлен против Китая, Кубы, Ирана, Северной Кореи, России и Венесуэлы, которые, по мнению авторов, представляют самую большую угрозу для США.

В либертарианской партии США сообщили, что законопроект дает правительству контроль над всеми формами связи внутри и вне страны. «Он [закон] дает правительству власть над всеми формами связи внутри страны и за рубежом. Он дает полномочия применять любые меры по смягчению последствий для устранения любого риска для национальной безопасности», — сообщают представители либертарианской партии в своем twitter-аккаунте.

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В США разрабатывают закон, по которому пользователь может получить до 20 лет тюрьмы за использование сервисов VPN. Данный законопроект направлен на выявление рисков национальной безопасности по отношению к Штатам. Его разработали сенатор Марк Уорнер из демократической партии и Джон Тьюн из республиканской. Согласно законопроекту, министерство торговли США будет выявлять продукты информационно-коммуникационных технологий, к которым «иностранный противник проявляет какой-либо интерес». Также под действия будущего закона попадает возникновение неприемлемого риска для национальной безопасности. За нарушение закона следует наказание — 20 лет тюремного заключения или штраф до миллиона долларов. Законопроект направлен против Китая, Кубы, Ирана, Северной Кореи, России и Венесуэлы, которые, по мнению авторов, представляют самую большую угрозу для США. В либертарианской партии США сообщили, что законопроект дает правительству контроль над всеми формами связи внутри и вне страны. «Он [закон] дает правительству власть над всеми формами связи внутри страны и за рубежом. Он дает полномочия применять любые меры по смягчению последствий для устранения любого риска для национальной безопасности», — сообщают представители либертарианской партии в своем twitter-аккаунте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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