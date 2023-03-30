CNBC: все больше нейтральных стран начали сближаться с РФ, отказываясь осуждать ее

31 марта 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Нейтральные страны все больше сближаются с РФ, считают американские аналитики Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Все больше нейтральных стран сближаются с Россией, отказываясь осуждать ее. Об этом говорится в отчете Economist Intelligence Unit. Американские аналитики отметили, что страны Глобального Юга считают осуждения России Западом лицемерными, припоминая ему военные интервенции. «Россия оказывает все больше влияния на страны, ранее занимавшие нейтральную позицию. Отмечается рост числа нейтральных стран, в ряд которых перешли ранее тесно связанные с Западом государства, к примеру, Турция, Колумбия и Катар. В совокупности, население стран, склоняющихся в пользу России, составляет 33% от населения мира. В то же время, количество стран, активно осуждающих Россию, снизилось с 131 до 122», — публикует данные отчета телеканал CNBC. Аналитики считают, что сфера влияния России расширяется по мере того, как ее дипломатические усилия набирают обороты, а западные державы не в состоянии противостоять самостоятельности Кремля. Ранее резидент России Владимир Путин заявлял, что у РФ много друзей, несмотря на западные санкции. По его словам, Россию поддерживают африканские страны, Венгрия, Китай. Российский лидер также заявлял, что африканские страны могут занять новую роль в политике после формирования многополярного мира, отметив, что эти государства постоянно повышают свой вес и свою роль в мировых делах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все больше нейтральных стран сближаются с Россией, отказываясь осуждать ее. Об этом говорится в отчете Economist Intelligence Unit. Американские аналитики отметили, что страны Глобального Юга считают осуждения России Западом лицемерными, припоминая ему военные интервенции. «Россия оказывает все больше влияния на страны, ранее занимавшие нейтральную позицию. Отмечается рост числа нейтральных стран, в ряд которых перешли ранее тесно связанные с Западом государства, к примеру, Турция, Колумбия и Катар. В совокупности, население стран, склоняющихся в пользу России, составляет 33% от населения мира. В то же время, количество стран, активно осуждающих Россию, снизилось с 131 до 122», — публикует данные отчета телеканал CNBC. Аналитики считают, что сфера влияния России расширяется по мере того, как ее дипломатические усилия набирают обороты, а западные державы не в состоянии противостоять самостоятельности Кремля. Ранее резидент России Владимир Путин заявлял, что у РФ много друзей, несмотря на западные санкции. По его словам, Россию поддерживают африканские страны, Венгрия, Китай. Российский лидер также заявлял, что африканские страны могут занять новую роль в политике после формирования многополярного мира, отметив, что эти государства постоянно повышают свой вес и свою роль в мировых делах.