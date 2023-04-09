Российские хирурги извлекли пулю из сердца военнослужащего

Хирурги Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского извлекли пулю из сердца бойца, который получил ранение во время выполнения боевых задач в зоне спецоперации. Вмешательство было проведено в уникальной операционной, которая есть только в данной больнице.
«Военные медики провели операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего. Операция проходила в уникальной гибридной операционной, которая создана только в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского», — говорится в сообщении ТАСС.
В агентстве уточнили, что эта операционная имеет самое современное медицинское оборудование. В ней могут проводиться сразу несколько манипуляций одновременно, причем врачами самого различного профиля.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!