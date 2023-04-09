09 апреля 2023

Российские хирурги извлекли пулю из сердца военнослужащего

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Военные медики провели уникальную операцию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Хирурги Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского извлекли пулю из сердца бойца, который получил ранение во время выполнения боевых задач в зоне спецоперации. Вмешательство было проведено в уникальной операционной, которая есть только в данной больнице.

«Военные медики провели операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего. Операция проходила в уникальной гибридной операционной, которая создана только в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского», — говорится в сообщении ТАСС.

В агентстве уточнили, что эта операционная имеет самое современное медицинское оборудование. В ней могут проводиться сразу несколько манипуляций одновременно, причем врачами самого различного профиля.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Хирурги Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского извлекли пулю из сердца бойца, который получил ранение во время выполнения боевых задач в зоне спецоперации. Вмешательство было проведено в уникальной операционной, которая есть только в данной больнице. «Военные медики провели операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего. Операция проходила в уникальной гибридной операционной, которая создана только в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского», — говорится в сообщении ТАСС. В агентстве уточнили, что эта операционная имеет самое современное медицинское оборудование. В ней могут проводиться сразу несколько манипуляций одновременно, причем врачами самого различного профиля. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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