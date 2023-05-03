В Киеве объявили воздушную тревогу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина, архив, мост, киев, днепр
В Киеве была объявлена воздушная тревога Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве в 16:28 по местному времени была объявлена воздушная тревога. Об этом информируют «онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины».

«Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в городе прозвучал в 16.28», — пишет РИА Новости со ссылкой на «онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины».

Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что атака была попыткой покушения на российского лидера Владимира Путина. Депутат Госдумы Михаил Шеремет потребовал ударить ракетами по резиденции президента Украины Владимира Зеленского.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Киеве в 16:28 по местному времени была объявлена воздушная тревога. Об этом информируют «онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины». «Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в городе прозвучал в 16.28», — пишет РИА Новости со ссылкой на «онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины». Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что атака была попыткой покушения на российского лидера Владимира Путина. Депутат Госдумы Михаил Шеремет потребовал ударить ракетами по резиденции президента Украины Владимира Зеленского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...