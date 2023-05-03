В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве в 16:28 по местному времени была объявлена воздушная тревога. Об этом информируют «онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины».
«Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в городе прозвучал в 16.28», — пишет РИА Новости со ссылкой на «онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины».
Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что атака была попыткой покушения на российского лидера Владимира Путина. Депутат Госдумы Михаил Шеремет потребовал ударить ракетами по резиденции президента Украины Владимира Зеленского.
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