В Киеве объявили воздушную тревогу 03 мая 2023 в 18:41 Размер текста - 17 + В Киеве была объявлена воздушная тревога Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве в 16:28 по местному времени была объявлена воздушная тревога. Об этом информируют «онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины». «Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в городе прозвучал в 16.28», — пишет РИА Новости со ссылкой на «онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины». Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что атака была попыткой покушения на российского лидера Владимира Путина. Депутат Госдумы Михаил Шеремет потребовал ударить ракетами по резиденции президента Украины Владимира Зеленского. В Киеве в 16:28 по местному времени была объявлена воздушная тревога. Об этом информируют «онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины». «Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в городе прозвучал в 16.28», — пишет РИА Новости со ссылкой на «онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины». Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что атака была попыткой покушения на российского лидера Владимира Путина. Депутат Госдумы Михаил Шеремет потребовал ударить ракетами по резиденции президента Украины Владимира Зеленского. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям