Губернатор Белгородской области опроверг сообщения об обстреле региона танком ВСУ

17 мая 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Гладков не подтвердил информацию об обстреле Белгородской области из танка Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что информация об обстреле приграничных территорий украинским танком не соответствует действительности. Об этом он сообщил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «Мы взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками, перепроверили — неправда», — сказал Гладков. Он также отметил, что есть признаки применения фосфорных бомб в регионе. Однако подтверждения со стороны следствия пока не поступало. Об обстреле Белгородской области из танка сообщал telegram-канал Mash. Уточнялось, что это первый подобный случай за время проведения спецоперации на Украине. По версии журналистов, танк подогнали к украинскому селу Бударки на границе с Белгородской областью и открыли огонь по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района. Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны Киева. 16 мая сообщалось, что украинские РСЗО «Град» нанесли удар запрещенными фосфорными бомбами по Белгородской области. Экс-депутат Харьковского горсовета Константин Кеворкян в разговоре с URA.RU предполагал, что атаки ВСУ по приграничным регионам можно будет остановить путем переноса линии фронта.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что информация об обстреле приграничных территорий украинским танком не соответствует действительности. Об этом он сообщил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «Мы взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками, перепроверили — неправда», — сказал Гладков. Он также отметил, что есть признаки применения фосфорных бомб в регионе. Однако подтверждения со стороны следствия пока не поступало. Об обстреле Белгородской области из танка сообщал telegram-канал Mash. Уточнялось, что это первый подобный случай за время проведения спецоперации на Украине. По версии журналистов, танк подогнали к украинскому селу Бударки на границе с Белгородской областью и открыли огонь по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района. Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны Киева. 16 мая сообщалось, что украинские РСЗО «Град» нанесли удар запрещенными фосфорными бомбами по Белгородской области. Экс-депутат Харьковского горсовета Константин Кеворкян в разговоре с URA.RU предполагал, что атаки ВСУ по приграничным регионам можно будет остановить путем переноса линии фронта.