Высокопоставленный ульяновский чиновник едет добровольцем на СВО

Зампред правительства Ульяновской области Кучиц отправится добровольцем на СВО

07 июня 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Кучиц заявил, что решение отправиться на СВО связано с его долгом как врача и офицера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампредседателя правительства Ульяновской области, кандидат медицинских наук Сергей Кучиц принял решение отправиться добровольцем в зону спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Дорогие друзья, я принял решение участвовать добровольцем в специальной военной операции. Мое решение вызвано исключительно моей позицией, моим долгом как врача, как человека, как офицера», — заявил Сергей Кучиц. Его обращение передает пресс-служба губернатора Ульяновской области в Telegram. Также он выразил уверенность в том, что его медицинский опыт и знания будут полезны для помощи российским бойцам на поле боя. Кучиц родился в Одессе. Он окончил Российский государственный медицинский университет имени Н.И. Пирогова по специальности «лечебное дело». Также он работал хирургом в военном госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. В 2013 году он возглавил одну из московских поликлиник, а к 2016 году был назначен заместителем главврача горбольницы имени М.П. Кончаловского департамента здравоохранения Москвы. Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов попросил у зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева снять его с должности. Причиной тому стало желание Хубезова добровольцем отправиться в зону спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зампредседателя правительства Ульяновской области, кандидат медицинских наук Сергей Кучиц принял решение отправиться добровольцем в зону спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Дорогие друзья, я принял решение участвовать добровольцем в специальной военной операции. Мое решение вызвано исключительно моей позицией, моим долгом как врача, как человека, как офицера», — заявил Сергей Кучиц. Его обращение передает пресс-служба губернатора Ульяновской области в Telegram. Также он выразил уверенность в том, что его медицинский опыт и знания будут полезны для помощи российским бойцам на поле боя. Кучиц родился в Одессе. Он окончил Российский государственный медицинский университет имени Н.И. Пирогова по специальности «лечебное дело». Также он работал хирургом в военном госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. В 2013 году он возглавил одну из московских поликлиник, а к 2016 году был назначен заместителем главврача горбольницы имени М.П. Кончаловского департамента здравоохранения Москвы. Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов попросил у зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева снять его с должности. Причиной тому стало желание Хубезова добровольцем отправиться в зону спецоперации.