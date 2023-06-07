Высокопоставленный ульяновский чиновник едет добровольцем на СВО

Зампред правительства Ульяновской области Кучиц отправится добровольцем на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, автомат, калашников, камуфляж, армия, военные, оружие, ак-47, солдат, вс рф, сво
Кучиц заявил, что решение отправиться на СВО связано с его долгом как врача и офицера Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зампредседателя правительства Ульяновской области, кандидат медицинских наук Сергей Кучиц принял решение отправиться добровольцем в зону спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«Дорогие друзья, я принял решение участвовать добровольцем в специальной военной операции. Мое решение вызвано исключительно моей позицией, моим долгом как врача, как человека, как офицера», — заявил Сергей Кучиц. Его обращение передает пресс-служба губернатора Ульяновской области в Telegram. Также он выразил уверенность в том, что его медицинский опыт и знания будут полезны для помощи российским бойцам на поле боя.

Кучиц родился в Одессе. Он окончил Российский государственный медицинский университет имени Н.И. Пирогова по специальности «лечебное дело». Также он работал хирургом в военном госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. В 2013 году он возглавил одну из московских поликлиник, а к 2016 году был назначен заместителем главврача горбольницы имени М.П. Кончаловского департамента здравоохранения Москвы.

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов попросил у зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева снять его с должности. Причиной тому стало желание Хубезова добровольцем отправиться в зону спецоперации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зампредседателя правительства Ульяновской области, кандидат медицинских наук Сергей Кучиц принял решение отправиться добровольцем в зону спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Дорогие друзья, я принял решение участвовать добровольцем в специальной военной операции. Мое решение вызвано исключительно моей позицией, моим долгом как врача, как человека, как офицера», — заявил Сергей Кучиц. Его обращение передает пресс-служба губернатора Ульяновской области в Telegram. Также он выразил уверенность в том, что его медицинский опыт и знания будут полезны для помощи российским бойцам на поле боя. Кучиц родился в Одессе. Он окончил Российский государственный медицинский университет имени Н.И. Пирогова по специальности «лечебное дело». Также он работал хирургом в военном госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. В 2013 году он возглавил одну из московских поликлиник, а к 2016 году был назначен заместителем главврача горбольницы имени М.П. Кончаловского департамента здравоохранения Москвы. Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов попросил у зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева снять его с должности. Причиной тому стало желание Хубезова добровольцем отправиться в зону спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...