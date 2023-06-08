08 июня 2023

Сенатор Манчин: законопроект о передаче активов России в пользу Украины внесли в конгресс США

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В США хотят расширить полномочия Минюста по изъятию российских активов Фото:
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Сенаторы в США внесли на рассмотрение законопроект, который расширяет полномочия министерства юстиций по изъятию российских активов и передаче их Украине. Текст документа опубликовал сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин.

«Двухпартийный законопроект позволит министерству юстиции расширить свои полномочия по изъятию российских активов и их последующей передаче напрямую Украине. Я намерен добиться одобрения этого закона», — цитирует Джо Манчина РИА Новости.

Уточняется, что документ расширяет возможности Минюста по конфискации активов России. Законопроект обязывает раз в полгода отчитываться перед конгрессом о проделанной работе.

Ранее сообщалось, что Бельгия отправила Украине 200 миллионов евро, полученных в результате заморозки российских активов. Евросоюзом были заморожены российские активы на сумму 21,5 миллиарда евро. Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом.

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Сенаторы в США внесли на рассмотрение законопроект, который расширяет полномочия министерства юстиций по изъятию российских активов и передаче их Украине. Текст документа опубликовал сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин. «Двухпартийный законопроект позволит министерству юстиции расширить свои полномочия по изъятию российских активов и их последующей передаче напрямую Украине. Я намерен добиться одобрения этого закона», — цитирует Джо Манчина РИА Новости. Уточняется, что документ расширяет возможности Минюста по конфискации активов России. Законопроект обязывает раз в полгода отчитываться перед конгрессом о проделанной работе. Ранее сообщалось, что Бельгия отправила Украине 200 миллионов евро, полученных в результате заморозки российских активов. Евросоюзом были заморожены российские активы на сумму 21,5 миллиарда евро. Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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