Сенатор Манчин: законопроект о передаче активов России в пользу Украины внесли в конгресс США 08 июня 2023 в 23:50 Размер текста - 17 + В США хотят расширить полномочия Минюста по изъятию российских активов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сенаторы в США внесли на рассмотрение законопроект, который расширяет полномочия министерства юстиций по изъятию российских активов и передаче их Украине. Текст документа опубликовал сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин. «Двухпартийный законопроект позволит министерству юстиции расширить свои полномочия по изъятию российских активов и их последующей передаче напрямую Украине. Я намерен добиться одобрения этого закона», — цитирует Джо Манчина РИА Новости. Уточняется, что документ расширяет возможности Минюста по конфискации активов России. Законопроект обязывает раз в полгода отчитываться перед конгрессом о проделанной работе. Ранее сообщалось, что Бельгия отправила Украине 200 миллионов евро, полученных в результате заморозки российских активов. Евросоюзом были заморожены российские активы на сумму 21,5 миллиарда евро. Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Сенаторы в США внесли на рассмотрение законопроект, который расширяет полномочия министерства юстиций по изъятию российских активов и передаче их Украине. Текст документа опубликовал сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин. «Двухпартийный законопроект позволит министерству юстиции расширить свои полномочия по изъятию российских активов и их последующей передаче напрямую Украине. Я намерен добиться одобрения этого закона», — цитирует Джо Манчина РИА Новости. Уточняется, что документ расширяет возможности Минюста по конфискации активов России. Законопроект обязывает раз в полгода отчитываться перед конгрессом о проделанной работе. Ранее сообщалось, что Бельгия отправила Украине 200 миллионов евро, полученных в результате заморозки российских активов. Евросоюзом были заморожены российские активы на сумму 21,5 миллиарда евро. Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям