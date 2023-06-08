Сенатор Манчин: законопроект о передаче активов России в пользу Украины внесли в конгресс США

Сенаторы в США внесли на рассмотрение законопроект, который расширяет полномочия министерства юстиций по изъятию российских активов и передаче их Украине. Текст документа опубликовал сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин.
«Двухпартийный законопроект позволит министерству юстиции расширить свои полномочия по изъятию российских активов и их последующей передаче напрямую Украине. Я намерен добиться одобрения этого закона», — цитирует Джо Манчина РИА Новости.
Уточняется, что документ расширяет возможности Минюста по конфискации активов России. Законопроект обязывает раз в полгода отчитываться перед конгрессом о проделанной работе.
Ранее сообщалось, что Бельгия отправила Украине 200 миллионов евро, полученных в результате заморозки российских активов. Евросоюзом были заморожены российские активы на сумму 21,5 миллиарда евро. Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!