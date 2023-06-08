08 июня 2023

«Известия»: депозиты россиян в иностранных банках за год выросли на 131%

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Россияне хранят на депозитных счетах в банках-нерезидентах почти 6 триллионов рублей Фото:

Вклады россиян на депозитных счета в иностранных банках по состоянию на май выросли на 131% к уровню прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

«Сбережения россиян на депозитных счетах в банках-нерезидентах к началу мая этого года по сравнению с таким же месяцем 2022 выросли на 131%. Их объем увеличился на 3,28 триллиона рублей (в эквиваленте), достигнув в совокупности 5,79 триллиона», — пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Издание уточняет, что показатель мая 2023 года стал максимальным за весь период подобной отчетности с 2018 года. В Центробанке пояснили, что депозитные вклады в банках-нерезидентах россияне используют для расходов во время зарубежных поездок или оплате импортных товаров. При этом регулятор подчеркнул, что накопление средств вне России усиливает риски их потери в случае введения санкций.

Ранее Банк России продлил до сентября 2023 года ограничение на снятие наличной иностранной валюты. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников считает, что россияне смогут полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение двух с половиной лет.

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Вклады россиян на депозитных счета в иностранных банках по состоянию на май выросли на 131% к уровню прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ. «Сбережения россиян на депозитных счетах в банках-нерезидентах к началу мая этого года по сравнению с таким же месяцем 2022 выросли на 131%. Их объем увеличился на 3,28 триллиона рублей (в эквиваленте), достигнув в совокупности 5,79 триллиона», — пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ РФ. Издание уточняет, что показатель мая 2023 года стал максимальным за весь период подобной отчетности с 2018 года. В Центробанке пояснили, что депозитные вклады в банках-нерезидентах россияне используют для расходов во время зарубежных поездок или оплате импортных товаров. При этом регулятор подчеркнул, что накопление средств вне России усиливает риски их потери в случае введения санкций. Ранее Банк России продлил до сентября 2023 года ограничение на снятие наличной иностранной валюты. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников считает, что россияне смогут полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение двух с половиной лет.
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