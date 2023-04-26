Зампред ВТБ Печатников: россияне откажутся от вкладов в долларах и евро через 2,5 года

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Клипарт 8. Нижневартовск, купюры, евро, валюта, деньги, доллары
Россияне смогут отказаться от сбережений в иностранных валютах через два года, заявил Анатолий Печатников Фото:

Российские вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение двух с половиной лет. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, ссылаясь на позитивную тенденцию россиян размещать сбережения в рублях из-за его надежности.

«В этом году вкладчики продолжат размещать свои сбережения в рублях — сегодня такой способ вложения остается одним из самых надежных и высокодоходных на рынке. Мы предполагаем, что вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших 2—2,5 лет», — приводит слова Печатникова РБК. Он добавил, что доля юаней и рубля в розничных пассивах банка достигнет 93 процента к концу 2023 года.

Эксперты ВТБ разъяснили, что доля иностранных валют в розничном портфеле снизится за год на три процента — с десяти до семи. Печатников добавил, что клиенты банка все чаще переводят свои сбережения с иностранных валют в рубли и юани.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко раскрыла, куда россияне вкладывают деньги. По ее словам, граждане РФ все чаще вкладывают деньги в недвижимость из-за ослабления рубля.

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Российские вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение двух с половиной лет. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, ссылаясь на позитивную тенденцию россиян размещать сбережения в рублях из-за его надежности. «В этом году вкладчики продолжат размещать свои сбережения в рублях — сегодня такой способ вложения остается одним из самых надежных и высокодоходных на рынке. Мы предполагаем, что вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших 2—2,5 лет», — приводит слова Печатникова РБК. Он добавил, что доля юаней и рубля в розничных пассивах банка достигнет 93 процента к концу 2023 года. Эксперты ВТБ разъяснили, что доля иностранных валют в розничном портфеле снизится за год на три процента — с десяти до семи. Печатников добавил, что клиенты банка все чаще переводят свои сбережения с иностранных валют в рубли и юани. Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко раскрыла, куда россияне вкладывают деньги. По ее словам, граждане РФ все чаще вкладывают деньги в недвижимость из-за ослабления рубля.
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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