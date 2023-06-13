Бывший аналитик Пентагона рассказал, как уговорить Зеленского на мирное соглашение

Бывший аналитик Пентагона Пенс: США должны прекратить военную помощь Украине
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Владимир Зеленский согласится на перемирие, если его лишат военной помощи, заявил Майкл Пенс Фото:
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Чтобы уговорить президента Украины Владимира Зеленского на перемирие, США необходимо прекратить военную помощь Киеву. Таким мнением поделился бывший аналитик Пентагона Майкл Пенс.

«Думаю, все просто — США должны встать перед Украиной и заявить, что план [по перемирию] принят и реализован. Мы также прекратили бы оказание военной помощи Украине. Без него, а тем более без финансовой помощи, Украина не могла продолжать боевые действия», — Сказал Пенс. Его слова приводит польская газета Mysl Polska в своем материале.

По словам аналитика, Россия предлагает разумные условия перемирия. Однако Зеленский, президент США Джо Байден и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказались от мира, когда была подходящая возможность, заключил Пенс.

Бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник призывал Киевских властей провести переговоры. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ может приблизить переговоры, передает телеканал 360.

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Чтобы уговорить президента Украины Владимира Зеленского на перемирие, США необходимо прекратить военную помощь Киеву. Таким мнением поделился бывший аналитик Пентагона Майкл Пенс. «Думаю, все просто — США должны встать перед Украиной и заявить, что план [по перемирию] принят и реализован. Мы также прекратили бы оказание военной помощи Украине. Без него, а тем более без финансовой помощи, Украина не могла продолжать боевые действия», — Сказал Пенс. Его слова приводит польская газета Mysl Polska в своем материале. По словам аналитика, Россия предлагает разумные условия перемирия. Однако Зеленский, президент США Джо Байден и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказались от мира, когда была подходящая возможность, заключил Пенс. Бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник призывал Киевских властей провести переговоры. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ может приблизить переговоры, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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