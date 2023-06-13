Бывший аналитик Пентагона рассказал, как уговорить Зеленского на мирное соглашение

Чтобы уговорить президента Украины Владимира Зеленского на перемирие, США необходимо прекратить военную помощь Киеву. Таким мнением поделился бывший аналитик Пентагона Майкл Пенс.
«Думаю, все просто — США должны встать перед Украиной и заявить, что план [по перемирию] принят и реализован. Мы также прекратили бы оказание военной помощи Украине. Без него, а тем более без финансовой помощи, Украина не могла продолжать боевые действия», — Сказал Пенс. Его слова приводит польская газета Mysl Polska в своем материале.
По словам аналитика, Россия предлагает разумные условия перемирия. Однако Зеленский, президент США Джо Байден и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказались от мира, когда была подходящая возможность, заключил Пенс.
Бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник призывал Киевских властей провести переговоры. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ может приблизить переговоры, передает телеканал 360.
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