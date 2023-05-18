Лукашенко рассказал, что Россия была готова заключить невыгодный мир с Украиной

18 мая 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Украинский президент пренебрег предложением о мире со стороны России, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Россия готова была заключить невыгодный для нее договор об урегулировании конфликта с Украиной. Об этом сообщает корреспондент белорусского информационного агентства «Белта». По словам Лукашенко, договор был выброшен президентом Украины Владимиром Зеленским в корзину, как только Россия согласилась на мирное урегулирование. «На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», — заявил Лукашенко на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Президент Белоруссии добавил, что проект этого договора до сих пор лежит у него на столе. Лукашенко напомнил, что три раунда переговоров прошли в Белоруссии, но после президент Украины Владимир Зеленский пожелал перенести их в Турцию. Он предложил вернуться к обсуждению, но разработать новое соглашение. По словам Лукашенко, даже тот, невыгодный для России договор, украинская сторона «выбросила в корзину». Ранее URA.RU писало, что Зеленский уже в прошлом году отказывался от мирного урегулирования конфликта на Украине. До этого момента обе стороны провели ряд безуспешных переговоров.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Россия готова была заключить невыгодный для нее договор об урегулировании конфликта с Украиной. Об этом сообщает корреспондент белорусского информационного агентства «Белта». По словам Лукашенко, договор был выброшен президентом Украины Владимиром Зеленским в корзину, как только Россия согласилась на мирное урегулирование. «На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», — заявил Лукашенко на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Президент Белоруссии добавил, что проект этого договора до сих пор лежит у него на столе. Лукашенко напомнил, что три раунда переговоров прошли в Белоруссии, но после президент Украины Владимир Зеленский пожелал перенести их в Турцию. Он предложил вернуться к обсуждению, но разработать новое соглашение. По словам Лукашенко, даже тот, невыгодный для России договор, украинская сторона «выбросила в корзину». Ранее URA.RU писало, что Зеленский уже в прошлом году отказывался от мирного урегулирования конфликта на Украине. До этого момента обе стороны провели ряд безуспешных переговоров.