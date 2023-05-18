Лукашенко рассказал, что Россия была готова заключить невыгодный мир с Украиной

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Украинский президент пренебрег предложением о мире со стороны России, заявил Александр Лукашенко Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Россия готова была заключить невыгодный для нее договор об урегулировании конфликта с Украиной. Об этом сообщает корреспондент белорусского информационного агентства «Белта». По словам Лукашенко, договор был выброшен президентом Украины Владимиром Зеленским в корзину, как только Россия согласилась на мирное урегулирование.

«На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», — заявил Лукашенко на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Президент Белоруссии добавил, что проект этого договора до сих пор лежит у него на столе.

Лукашенко напомнил, что три раунда переговоров прошли в Белоруссии, но после президент Украины Владимир Зеленский пожелал перенести их в Турцию. Он предложил вернуться к обсуждению, но разработать новое соглашение. По словам Лукашенко, даже тот, невыгодный для России договор, украинская сторона «выбросила в корзину». Ранее URA.RU писало, что Зеленский уже в прошлом году отказывался от мирного урегулирования конфликта на Украине. До этого момента обе стороны провели ряд безуспешных переговоров.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Россия готова была заключить невыгодный для нее договор об урегулировании конфликта с Украиной. Об этом сообщает корреспондент белорусского информационного агентства «Белта». По словам Лукашенко, договор был выброшен президентом Украины Владимиром Зеленским в корзину, как только Россия согласилась на мирное урегулирование. «На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», — заявил Лукашенко на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Президент Белоруссии добавил, что проект этого договора до сих пор лежит у него на столе. Лукашенко напомнил, что три раунда переговоров прошли в Белоруссии, но после президент Украины Владимир Зеленский пожелал перенести их в Турцию. Он предложил вернуться к обсуждению, но разработать новое соглашение. По словам Лукашенко, даже тот, невыгодный для России договор, украинская сторона «выбросила в корзину». Ранее URA.RU писало, что Зеленский уже в прошлом году отказывался от мирного урегулирования конфликта на Украине. До этого момента обе стороны провели ряд безуспешных переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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