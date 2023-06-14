В России упали цены на телевизоры

Минпромторг: телевизоры с диагональю 55—65 дюймов значительно упали в цене

15 июня 2023 в 03:28 Размер текста - 17 +

В первую очередь цена упала на устройства с диагональю 55—65 дюймов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В России заметно снились цены на телевизоры. В первую очередь упала стоимость устройств с диагональю 55—65 дюймов. Об этом сообщают представители розничной торговли, информацию подтверждает минпромторг. «В магазинах Samsung и на сайте galaxystore.ru сейчас происходит распродажа предыдущей коллекции телевизоров перед началом продаж коллекции 2023 года. В связи с этим устройства с большой диагональю предлагаются клиентам со скидкой до 40%», — сообщила «Известиям» представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина. В минпромторге данную информацию подтверждают. В ведомстве отметили, что в первую очередь цена упала на устройства с диагональю 55—65 дюймов. Представитель маркетплейса Ozon отметил, что в мае подешевели не только телевизоры с большой диагональю, цена снизилась в среднем на 20% и на устройства из более низкой ценовой категории. По мнению представителя компании МТС, на падение стоимости влияет растущая заинтересованность потребителя в более экономичных устройствах китайских брендов, таких как TCL, Xiaomi и Haier. Также покупатели проявляют интерес к моделям отечественного производства. Ранее URA.RU сообщало, что аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал, что будет с ценами на электронику и бытовую технику в России. По мнению аналитика, в связи с сокращением дефицита цена на эти категории товаров уменьшится. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России заметно снились цены на телевизоры. В первую очередь упала стоимость устройств с диагональю 55—65 дюймов. Об этом сообщают представители розничной торговли, информацию подтверждает минпромторг. «В магазинах Samsung и на сайте galaxystore.ru сейчас происходит распродажа предыдущей коллекции телевизоров перед началом продаж коллекции 2023 года. В связи с этим устройства с большой диагональю предлагаются клиентам со скидкой до 40%», — сообщила «Известиям» представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина. В минпромторге данную информацию подтверждают. В ведомстве отметили, что в первую очередь цена упала на устройства с диагональю 55—65 дюймов. Представитель маркетплейса Ozon отметил, что в мае подешевели не только телевизоры с большой диагональю, цена снизилась в среднем на 20% и на устройства из более низкой ценовой категории. По мнению представителя компании МТС, на падение стоимости влияет растущая заинтересованность потребителя в более экономичных устройствах китайских брендов, таких как TCL, Xiaomi и Haier. Также покупатели проявляют интерес к моделям отечественного производства. Ранее URA.RU сообщало, что аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал, что будет с ценами на электронику и бытовую технику в России. По мнению аналитика, в связи с сокращением дефицита цена на эти категории товаров уменьшится.