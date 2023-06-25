Президент Украины Владимир Зеленский распродает государственные земли пока украинцы умирают в боях. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
«Ущерб Украине огромен. К сожалению, Зеленский использовал текущий конфликт, чтобы сконцентрировать власть и ускорить корпоративную распродажу», — написал Уоллес в Twitter. По его словам, более трех миллионов гектаров сельскохозяйственных земель принадлежит компаниям, которые «базируются в западных налоговых убежищах».
Ранее политолог Данила Гуреев заявил, что политики в Евросоюза наживаются за счет Украины. По его словам, через них проходят финансы, связанные с поставками вооружений, и часть из этих денег остается в карманах западных и американских политиков, передает телеканал 360.
Президент Украины Владимир Зеленский распродает государственные земли пока украинцы умирают в боях. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. «Ущерб Украине огромен. К сожалению, Зеленский использовал текущий конфликт, чтобы сконцентрировать власть и ускорить корпоративную распродажу», — написал Уоллес в Twitter. По его словам, более трех миллионов гектаров сельскохозяйственных земель принадлежит компаниям, которые «базируются в западных налоговых убежищах». Ранее политолог Данила Гуреев заявил, что политики в Евросоюза наживаются за счет Украины. По его словам, через них проходят финансы, связанные с поставками вооружений, и часть из этих денег остается в карманах западных и американских политиков, передает телеканал 360.