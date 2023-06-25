25 июня 2023

В ЕП раскрыли истинные планы Зеленского на время спецоперации

Депутат ЕП Мик Уоллес: Зеленский распродает государственные земли во время СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский использовал конфликт, чтобы ускорить корпоративную распродажу земель, считает Уоллес Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский распродает государственные земли пока украинцы умирают в боях. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Ущерб Украине огромен. К сожалению, Зеленский использовал текущий конфликт, чтобы сконцентрировать власть и ускорить корпоративную распродажу», — написал Уоллес в Twitter. По его словам, более трех миллионов гектаров сельскохозяйственных земель принадлежит компаниям, которые «базируются в западных налоговых убежищах».

Ранее политолог Данила Гуреев заявил, что политики в Евросоюза наживаются за счет Украины. По его словам, через них проходят финансы, связанные с поставками вооружений, и часть из этих денег остается в карманах западных и американских политиков, передает телеканал 360.

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Президент Украины Владимир Зеленский распродает государственные земли пока украинцы умирают в боях. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. «Ущерб Украине огромен. К сожалению, Зеленский использовал текущий конфликт, чтобы сконцентрировать власть и ускорить корпоративную распродажу», — написал Уоллес в Twitter. По его словам, более трех миллионов гектаров сельскохозяйственных земель принадлежит компаниям, которые «базируются в западных налоговых убежищах». Ранее политолог Данила Гуреев заявил, что политики в Евросоюза наживаются за счет Украины. По его словам, через них проходят финансы, связанные с поставками вооружений, и часть из этих денег остается в карманах западных и американских политиков, передает телеканал 360.
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