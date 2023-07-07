В Кремле не видят предпосылок для начала мирных переговоров с Киевом

Песков: мирные переговоры с Киевом остаются недоступными
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Переговоры с Киевом по-прежнему недоступны, подчеркнул Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле не видят перспектив для возобновления переговорного процесса с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Пока никаких перспектив для этого мы не видим. Для нас важно достичь стоящих перед нами целей. Они могут быть достигнуты разными путями. Но, к сожалению, в настоящее время политико-дипломатические средства являются недоступными. В первую очередь, по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонностью к таком процессу со стороны Вашингтона, который, разумеется, оказывает прямое влияние и оказывает прямое руководство киевским режимом. Российская сторона никогда не закрывала двери перед переговорным процессом», — подчеркнул Песков.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на Украине к осени должна измениться. По его мнению, это может привести к возобновлению мирных переговоров между Москвой и Киевом.

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В Кремле не видят перспектив для возобновления переговорного процесса с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Пока никаких перспектив для этого мы не видим. Для нас важно достичь стоящих перед нами целей. Они могут быть достигнуты разными путями. Но, к сожалению, в настоящее время политико-дипломатические средства являются недоступными. В первую очередь, по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонностью к таком процессу со стороны Вашингтона, который, разумеется, оказывает прямое влияние и оказывает прямое руководство киевским режимом. Российская сторона никогда не закрывала двери перед переговорным процессом», — подчеркнул Песков. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на Украине к осени должна измениться. По его мнению, это может привести к возобновлению мирных переговоров между Москвой и Киевом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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