У сына Ефремова начались серьезные осложнения в больнице 30 июня 2023 в 19:38 Размер текста - 17 + Николай Ефремов (слева) испытывает осложнения после ряда операций Фото: Артем Геодакян/ТАСС У сына Михаила Ефремова Николая начались серьезные осложнения после операций, проведенных после того, как он выпал из окна своей квартиры в Москве. Актер находится в больнице на ИВЛ. «У сына Михаила Ефремова начались осложнения после экстренных операций», — передает Пятый канал. Ефремов-младший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ранее стало известно, что Ефремов выпал с третьего этажа своей квартиры. Позже СМИ сообщали, что он находится в коме и рискует не выжить или стать инвалидом. У сына Михаила Ефремова Николая начались серьезные осложнения после операций, проведенных после того, как он выпал из окна своей квартиры в Москве. Актер находится в больнице на ИВЛ. «У сына Михаила Ефремова начались осложнения после экстренных операций», — передает Пятый канал. Ефремов-младший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ранее стало известно, что Ефремов выпал с третьего этажа своей квартиры. Позже СМИ сообщали, что он находится в коме и рискует не выжить или стать инвалидом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям