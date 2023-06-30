У сына Ефремова начались серьезные осложнения в больнице

Николай Ефремов (слева) испытывает осложнения после ряда операций
У сына Михаила Ефремова Николая начались серьезные осложнения после операций, проведенных после того, как он выпал из окна своей квартиры в Москве. Актер находится в больнице на ИВЛ.
«У сына Михаила Ефремова начались осложнения после экстренных операций», — передает Пятый канал. Ефремов-младший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Ранее стало известно, что Ефремов выпал с третьего этажа своей квартиры. Позже СМИ сообщали, что он находится в коме и рискует не выжить или стать инвалидом.
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