У сына Ефремова начались серьезные осложнения в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Николай Ефремов (слева) испытывает осложнения после ряда операций Фото:

У сына Михаила Ефремова Николая начались серьезные осложнения после операций, проведенных после того, как он выпал из окна своей квартиры в Москве. Актер находится в больнице на ИВЛ.

«У сына Михаила Ефремова начались осложнения после экстренных операций», — передает Пятый канал. Ефремов-младший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее стало известно, что Ефремов выпал с третьего этажа своей квартиры. Позже СМИ сообщали, что он находится в коме и рискует не выжить или стать инвалидом.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У сына Михаила Ефремова Николая начались серьезные осложнения после операций, проведенных после того, как он выпал из окна своей квартиры в Москве. Актер находится в больнице на ИВЛ. «У сына Михаила Ефремова начались осложнения после экстренных операций», — передает Пятый канал. Ефремов-младший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ранее стало известно, что Ефремов выпал с третьего этажа своей квартиры. Позже СМИ сообщали, что он находится в коме и рискует не выжить или стать инвалидом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...