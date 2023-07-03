Mash раскрыл, в каком состоянии находится сын Ефремова после падения из окна

Mash: сына Ефремова сняли с аппарата ИВЛ

03 июля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Николаю Ефремову снизили дозу препаратов от анафилактического шока, сообщает Mash Фото: Анна Майорова © URA.RU Сын Михаила Ефремова, Николай, был снят с аппарата ИВЛ. Актер все еще находится в реанимации, однако его состояние улучшается. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Сына Михаила Ефремова, Николая, сняли с аппарата ИВЛ. Его состояние улучшилось», — пишет канал. Там уточнили, что актеру в реанимации снизили дозу препаратов для защиты от анафилактического шока. В конце июня стало известно, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры в Москве, передают «Дни.ру». Ему потребовалась срочная операция, пишет «Утро.ру». У него нашли сочетанную травму, закрытые переломы бедра и таза. После этого он впал в кому, передает Vse42.Ru.

Сын Михаила Ефремова, Николай, был снят с аппарата ИВЛ. Актер все еще находится в реанимации, однако его состояние улучшается. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Сына Михаила Ефремова, Николая, сняли с аппарата ИВЛ. Его состояние улучшилось», — пишет канал. Там уточнили, что актеру в реанимации снизили дозу препаратов для защиты от анафилактического шока. В конце июня стало известно, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры в Москве, передают «Дни.ру». Ему потребовалась срочная операция, пишет «Утро.ру». У него нашли сочетанную травму, закрытые переломы бедра и таза. После этого он впал в кому, передает Vse42.Ru.