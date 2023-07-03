Mash раскрыл, в каком состоянии находится сын Ефремова после падения из окна

Mash: сына Ефремова сняли с аппарата ИВЛ
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Николаю Ефремову снизили дозу препаратов от анафилактического шока, сообщает Mash Фото:

Сын Михаила Ефремова, Николай, был снят с аппарата ИВЛ. Актер все еще находится в реанимации, однако его состояние улучшается. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Сына Михаила Ефремова, Николая, сняли с аппарата ИВЛ. Его состояние улучшилось», — пишет канал. Там уточнили, что актеру в реанимации снизили дозу препаратов для защиты от анафилактического шока.

В конце июня стало известно, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры в Москве, передают «Дни.ру». Ему потребовалась срочная операция, пишет «Утро.ру». У него нашли сочетанную травму, закрытые переломы бедра и таза. После этого он впал в кому, передает Vse42.Ru.

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Сын Михаила Ефремова, Николай, был снят с аппарата ИВЛ. Актер все еще находится в реанимации, однако его состояние улучшается. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Сына Михаила Ефремова, Николая, сняли с аппарата ИВЛ. Его состояние улучшилось», — пишет канал. Там уточнили, что актеру в реанимации снизили дозу препаратов для защиты от анафилактического шока. В конце июня стало известно, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры в Москве, передают «Дни.ру». Ему потребовалась срочная операция, пишет «Утро.ру». У него нашли сочетанную травму, закрытые переломы бедра и таза. После этого он впал в кому, передает Vse42.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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