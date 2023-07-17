Власти отчитались о запасах еды и продовольствия в Крыму

Советник главы Крыма Крючков: полуостров обеспечен продовольствием

17 июля 2023 в 07:55 Размер текста - 17 +

Крым обеспечен продовольствием, отметил Олег Крючков Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Крыму есть все необходимые запасы продовольственных и промышленных товаров. Об этом написал советник главы Республики Крым Олег Крючков. «В Крыму есть необходимые запасы горюче-смазочных материалов, продовольственных и промышленных товаров», — написал Олег Крючков в своем telegram-канале. Он сослался на слова врио министра промышленной политики полуострова Елену Элекчян. Отмечается, что на местных складах есть все необходимые припасы. 17 июля произошло ЧП на Крымском мосту. Отмечается, что в связи с инцидентом движение на мосту приостановлено, пишет RT.

В Крыму есть все необходимые запасы продовольственных и промышленных товаров. Об этом написал советник главы Республики Крым Олег Крючков. «В Крыму есть необходимые запасы горюче-смазочных материалов, продовольственных и промышленных товаров», — написал Олег Крючков в своем telegram-канале. Он сослался на слова врио министра промышленной политики полуострова Елену Элекчян. Отмечается, что на местных складах есть все необходимые припасы. 17 июля произошло ЧП на Крымском мосту. Отмечается, что в связи с инцидентом движение на мосту приостановлено, пишет RT.