Власти отчитались о запасах еды и продовольствия в Крыму

Советник главы Крыма Крючков: полуостров обеспечен продовольствием
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт 9. Нижневартовск, кукуруза, консервы, склад, санкции, запасы, еда
Крым обеспечен продовольствием, отметил Олег Крючков Фото:

В Крыму есть все необходимые запасы продовольственных и промышленных товаров. Об этом написал советник главы Республики Крым Олег Крючков.

«В Крыму есть необходимые запасы горюче-смазочных материалов, продовольственных и промышленных товаров», — написал Олег Крючков в своем telegram-канале. Он сослался на слова врио министра промышленной политики полуострова Елену Элекчян. Отмечается, что на местных складах есть все необходимые припасы.

17 июля произошло ЧП на Крымском мосту. Отмечается, что в связи с инцидентом движение на мосту приостановлено, пишет RT.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Крыму есть все необходимые запасы продовольственных и промышленных товаров. Об этом написал советник главы Республики Крым Олег Крючков. «В Крыму есть необходимые запасы горюче-смазочных материалов, продовольственных и промышленных товаров», — написал Олег Крючков в своем telegram-канале. Он сослался на слова врио министра промышленной политики полуострова Елену Элекчян. Отмечается, что на местных складах есть все необходимые припасы. 17 июля произошло ЧП на Крымском мосту. Отмечается, что в связи с инцидентом движение на мосту приостановлено, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...