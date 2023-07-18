ТАСС: войска группировки «Юг» применили новейшие танки «Армата» в боевых действиях

В бою участвовало несколько боевых единиц
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Новейшие отечественные танки Т-14 «Армата» применила в боевых действиях группировка «Юг». Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Активно „Армату“ применяли „южане“ в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк», — сообщил собеседник ТАСС.
Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее ВС РФ уже начали атаковать Вооруженные силы Украины танками Т-14.
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