ТАСС: войска группировки «Юг» применили новейшие танки «Армата» в боевых действиях 19 июля 2023 в 06:24 Размер текста - 17 + В бою участвовало несколько боевых единиц Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новейшие отечественные танки Т-14 «Армата» применила в боевых действиях группировка «Юг». Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. «Активно „Армату“ применяли „южане“ в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк», — сообщил собеседник ТАСС. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее ВС РФ уже начали атаковать Вооруженные силы Украины танками Т-14. Новейшие отечественные танки Т-14 «Армата» применила в боевых действиях группировка «Юг». Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. «Активно „Армату“ применяли „южане“ в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк», — сообщил собеседник ТАСС. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее ВС РФ уже начали атаковать Вооруженные силы Украины танками Т-14. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям