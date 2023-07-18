18 июля 2023

ТАСС: войска группировки «Юг» применили новейшие танки «Армата» в боевых действиях

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Генеральная репетиция парада. Москва, армата, танк
В бою участвовало несколько боевых единиц Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новейшие отечественные танки Т-14 «Армата» применила в боевых действиях группировка «Юг». Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Активно „Армату“ применяли „южане“ в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк», — сообщил собеседник ТАСС.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее ВС РФ уже начали атаковать Вооруженные силы Украины танками Т-14.

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Новейшие отечественные танки Т-14 «Армата» применила в боевых действиях группировка «Юг». Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. «Активно „Армату“ применяли „южане“ в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк», — сообщил собеседник ТАСС. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее ВС РФ уже начали атаковать Вооруженные силы Украины танками Т-14.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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