В Крыму убили пьяного полицейского, пытавшегося зарезать бывшую жену

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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Пьяный полицейский пытался убить бывшую жену Фото:

В Симферополе пьяный сотрудник полиции Александр Шенгальц пытался зарезать свою бывшую жену. Из-за этого мужчина получил несколько ударов битой по голове, в результате которых скончался. Об этом написали в telegram-канале Shot.

«37-летний лейтенант Александр Шенгальц перебрал в отпуске и устроил дебош с ножами в руках. Останавливать его пришлось толпой и газом, а в конце случились мощные удары битой. Спустя пять дней в коме он умер», — написали в telegram-канале. Уточняется, что удары по голове полицейский получил от нынешнего партнера девушки.

Сотрудники УМВД по Симферополю проводят проверку случившегося. В отношении мужчины, который ударил Шенгальца битой, возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека по неосторожности.

URA.RU направило запрос в УМВД по Симферополю для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Симферополе пьяный сотрудник полиции Александр Шенгальц пытался зарезать свою бывшую жену. Из-за этого мужчина получил несколько ударов битой по голове, в результате которых скончался. Об этом написали в telegram-канале Shot. «37-летний лейтенант Александр Шенгальц перебрал в отпуске и устроил дебош с ножами в руках. Останавливать его пришлось толпой и газом, а в конце случились мощные удары битой. Спустя пять дней в коме он умер», — написали в telegram-канале. Уточняется, что удары по голове полицейский получил от нынешнего партнера девушки. Сотрудники УМВД по Симферополю проводят проверку случившегося. В отношении мужчины, который ударил Шенгальца битой, возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека по неосторожности. URA.RU направило запрос в УМВД по Симферополю для уточнения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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