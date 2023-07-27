В Крыму убили пьяного полицейского, пытавшегося зарезать бывшую жену 27 июля 2023 в 20:56 Размер текста - 17 + Пьяный полицейский пытался убить бывшую жену Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Симферополе пьяный сотрудник полиции Александр Шенгальц пытался зарезать свою бывшую жену. Из-за этого мужчина получил несколько ударов битой по голове, в результате которых скончался. Об этом написали в telegram-канале Shot. «37-летний лейтенант Александр Шенгальц перебрал в отпуске и устроил дебош с ножами в руках. Останавливать его пришлось толпой и газом, а в конце случились мощные удары битой. Спустя пять дней в коме он умер», — написали в telegram-канале. Уточняется, что удары по голове полицейский получил от нынешнего партнера девушки. Сотрудники УМВД по Симферополю проводят проверку случившегося. В отношении мужчины, который ударил Шенгальца битой, возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека по неосторожности. URA.RU направило запрос в УМВД по Симферополю для уточнения информации. Ответ ожидается. В Симферополе пьяный сотрудник полиции Александр Шенгальц пытался зарезать свою бывшую жену. Из-за этого мужчина получил несколько ударов битой по голове, в результате которых скончался. Об этом написали в telegram-канале Shot. «37-летний лейтенант Александр Шенгальц перебрал в отпуске и устроил дебош с ножами в руках. Останавливать его пришлось толпой и газом, а в конце случились мощные удары битой. Спустя пять дней в коме он умер», — написали в telegram-канале. Уточняется, что удары по голове полицейский получил от нынешнего партнера девушки. Сотрудники УМВД по Симферополю проводят проверку случившегося. В отношении мужчины, который ударил Шенгальца битой, возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека по неосторожности. URA.RU направило запрос в УМВД по Симферополю для уточнения информации. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям