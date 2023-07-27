В Крыму убили пьяного полицейского, пытавшегося зарезать бывшую жену

В Симферополе пьяный сотрудник полиции Александр Шенгальц пытался зарезать свою бывшую жену. Из-за этого мужчина получил несколько ударов битой по голове, в результате которых скончался. Об этом написали в telegram-канале Shot.
«37-летний лейтенант Александр Шенгальц перебрал в отпуске и устроил дебош с ножами в руках. Останавливать его пришлось толпой и газом, а в конце случились мощные удары битой. Спустя пять дней в коме он умер», — написали в telegram-канале. Уточняется, что удары по голове полицейский получил от нынешнего партнера девушки.
Сотрудники УМВД по Симферополю проводят проверку случившегося. В отношении мужчины, который ударил Шенгальца битой, возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека по неосторожности.
URA.RU направило запрос в УМВД по Симферополю для уточнения информации. Ответ ожидается.
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