WSJ: Путин отказался от переговоров с Эрдоганом о возобновлении зерновой сделки

Российский президент Владимир Путин отказался от встречи с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом для обсуждения возобновления зерновой сделки, несмотря на просьбы Эрдогана. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
«Путин отказался от беседы с Эрдоганом о возобновлении зерновой сделки», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это произошло несмотря на просьбы турецкого лидера. Кремль отклоняет любые переговоры на уровне руководителей государств по этой теме, в то время как турецкие официальные лица продолжают стремиться к проведению диалога через другие каналы, заключил автор материала.
Ранее стало известно, что Эрдоган намеревается обсудить с российским президентом Владимиром Путиным определенные ожидания, которые у России есть относительно зерновой сделки. Россия прекратила зерновую сделку, и Путин указал, что ее возобновление будет возможно только при соблюдении интересов России.
Российский президент Владимир Путин отказался от встречи с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом для обсуждения возобновления зерновой сделки, несмотря на просьбы Эрдогана. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Путин отказался от беседы с Эрдоганом о возобновлении зерновой сделки», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это произошло несмотря на просьбы турецкого лидера. Кремль отклоняет любые переговоры на уровне руководителей государств по этой теме, в то время как турецкие официальные лица продолжают стремиться к проведению диалога через другие каналы, заключил автор материала. Ранее стало известно, что Эрдоган намеревается обсудить с российским президентом Владимиром Путиным определенные ожидания, которые у России есть относительно зерновой сделки. Россия прекратила зерновую сделку, и Путин указал, что ее возобновление будет возможно только при соблюдении интересов России.