WSJ: Путин отказался от переговоров с Эрдоганом о возобновлении зерновой сделки

28 июля 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не желает проводить встречу с Реджепом Эрдоганом, пишет WSJ Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Российский президент Владимир Путин отказался от встречи с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом для обсуждения возобновления зерновой сделки, несмотря на просьбы Эрдогана. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Путин отказался от беседы с Эрдоганом о возобновлении зерновой сделки», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это произошло несмотря на просьбы турецкого лидера. Кремль отклоняет любые переговоры на уровне руководителей государств по этой теме, в то время как турецкие официальные лица продолжают стремиться к проведению диалога через другие каналы, заключил автор материала. Ранее стало известно, что Эрдоган намеревается обсудить с российским президентом Владимиром Путиным определенные ожидания, которые у России есть относительно зерновой сделки. Россия прекратила зерновую сделку, и Путин указал, что ее возобновление будет возможно только при соблюдении интересов России.

Российский президент Владимир Путин отказался от встречи с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом для обсуждения возобновления зерновой сделки, несмотря на просьбы Эрдогана. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Путин отказался от беседы с Эрдоганом о возобновлении зерновой сделки», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это произошло несмотря на просьбы турецкого лидера. Кремль отклоняет любые переговоры на уровне руководителей государств по этой теме, в то время как турецкие официальные лица продолжают стремиться к проведению диалога через другие каналы, заключил автор материала. Ранее стало известно, что Эрдоган намеревается обсудить с российским президентом Владимиром Путиным определенные ожидания, которые у России есть относительно зерновой сделки. Россия прекратила зерновую сделку, и Путин указал, что ее возобновление будет возможно только при соблюдении интересов России.