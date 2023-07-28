WSJ: Путин отказался от переговоров с Эрдоганом о возобновлении зерновой сделки

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Владимир Путин не желает проводить встречу с Реджепом Эрдоганом, пишет WSJ Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Российский президент Владимир Путин отказался от встречи с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом для обсуждения возобновления зерновой сделки, несмотря на просьбы Эрдогана. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Путин отказался от беседы с Эрдоганом о возобновлении зерновой сделки», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это произошло несмотря на просьбы турецкого лидера. Кремль отклоняет любые переговоры на уровне руководителей государств по этой теме, в то время как турецкие официальные лица продолжают стремиться к проведению диалога через другие каналы, заключил автор материала.

Ранее стало известно, что Эрдоган намеревается обсудить с российским президентом Владимиром Путиным определенные ожидания, которые у России есть относительно зерновой сделки. Россия прекратила зерновую сделку, и Путин указал, что ее возобновление будет возможно только при соблюдении интересов России.

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Российский президент Владимир Путин отказался от встречи с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом для обсуждения возобновления зерновой сделки, несмотря на просьбы Эрдогана. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Путин отказался от беседы с Эрдоганом о возобновлении зерновой сделки», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это произошло несмотря на просьбы турецкого лидера. Кремль отклоняет любые переговоры на уровне руководителей государств по этой теме, в то время как турецкие официальные лица продолжают стремиться к проведению диалога через другие каналы, заключил автор материала. Ранее стало известно, что Эрдоган намеревается обсудить с российским президентом Владимиром Путиным определенные ожидания, которые у России есть относительно зерновой сделки. Россия прекратила зерновую сделку, и Путин указал, что ее возобновление будет возможно только при соблюдении интересов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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