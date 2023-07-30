Путин исполнил желание отца многодетной семьи из Магадана на параде ВМФ. Видео

Путин пожал руку отцу многодетной семьи из Магадана на параде ВМФ
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин помог многодетной семье попасть на парад ВМФ в Петербурге Фото:

Президент России Владимир Путин исполнил желание многодетного отца из Магадана Вадима Горелова, пожав ему руку. Встреча семьи Гореловых и российского лидера произошла на параде в честь дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге.

Встретившись с семьей Гореловых, Путин спросил, устали ли они с дороги. После этого глава семейства поблагодарил президента за оказанную помощь. «Владимир Владимирович, спасибо вам большое», — сказал Вадим Горелов.

Ранее многодетный отец обратился к Путину, рассказав о желании приехать в Москву и пожать руку президенту. Тогда российский лидер помог семье из Магадана приехать в Петербург на парад ВМФ.

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Президент России Владимир Путин исполнил желание многодетного отца из Магадана Вадима Горелова, пожав ему руку. Встреча семьи Гореловых и российского лидера произошла на параде в честь дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге. Встретившись с семьей Гореловых, Путин спросил, устали ли они с дороги. После этого глава семейства поблагодарил президента за оказанную помощь. «Владимир Владимирович, спасибо вам большое», — сказал Вадим Горелов. Ранее многодетный отец обратился к Путину, рассказав о желании приехать в Москву и пожать руку президенту. Тогда российский лидер помог семье из Магадана приехать в Петербург на парад ВМФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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