Президент России Владимир Путин исполнил желание многодетного отца из Магадана Вадима Горелова, пожав ему руку. Встреча семьи Гореловых и российского лидера произошла на параде в честь дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге.
Встретившись с семьей Гореловых, Путин спросил, устали ли они с дороги. После этого глава семейства поблагодарил президента за оказанную помощь. «Владимир Владимирович, спасибо вам большое», — сказал Вадим Горелов.
Ранее многодетный отец обратился к Путину, рассказав о желании приехать в Москву и пожать руку президенту. Тогда российский лидер помог семье из Магадана приехать в Петербург на парад ВМФ.
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