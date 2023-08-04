В МИД РФ высказались о достижении мира на Украине

Лавров: Россия ценит любые усилия по достижению справедливого мира на Украине

04 августа 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Запад устраивает постановочные форумы, чтобы подыграть Зеленскому, считает Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия ценит все усилия по достижению справедливого мира на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако, по его мнению, Запад устраивает постановочные форумы, чтобы заманить страны в обсуждение «формулы Зеленского». «В связи с многочисленными инициативами по украинскому урегулированию подтверждаем, что ценим любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира», — приводит слова Лаврова официальный сайт ведомства. При этом дипломат отметил, что западные лидеры пытаются заманить как можно больше стран в обсуждение «формулы Зеленского», устраивая постановочные форумы. «Все, кого обхаживает Запад с целью продавливания „формулы Зеленского“, обязательно должны сознавать, что на карте — судьба этих людей, которых киевский режим открыто обещает уничтожить», — отметил Лавров. Он также предложил Западу потребовать от Зеленского формулу урегулирования конфликта, в которой Киев опишет, как он видит судьбу россиян в своей стране.

Россия ценит все усилия по достижению справедливого мира на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако, по его мнению, Запад устраивает постановочные форумы, чтобы заманить страны в обсуждение «формулы Зеленского». «В связи с многочисленными инициативами по украинскому урегулированию подтверждаем, что ценим любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира», — приводит слова Лаврова официальный сайт ведомства. При этом дипломат отметил, что западные лидеры пытаются заманить как можно больше стран в обсуждение «формулы Зеленского», устраивая постановочные форумы. «Все, кого обхаживает Запад с целью продавливания „формулы Зеленского“, обязательно должны сознавать, что на карте — судьба этих людей, которых киевский режим открыто обещает уничтожить», — отметил Лавров. Он также предложил Западу потребовать от Зеленского формулу урегулирования конфликта, в которой Киев опишет, как он видит судьбу россиян в своей стране.