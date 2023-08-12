12 августа 2023

Пострадавший при сходе ледника в КБР турист рассказал, как погиб его товарищ

Погибшего при камнепаде в Кабардино-Балкарии мужчину унесло с палаткой на камни
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От камнепада пострадали семь человек, сообщили в МЧС (архивное фото) Фото:

Жителя Санкт-Петербурга, который погиб при камнепаде в Кабардино-Балкарии (КБР) 12 августа, унесло с палаткой на камни. Об этом рассказал его друг Вадим Романов.

«Мы с Мишкой лежали в спальниках, а Никита (погибший — прим. ред.) был в палатке. Она сработала как парус, его подбросило в воздух, унесло и бросило на камни», — передают «Известия» слова Романова.

Самого Романова и его друга Михаила спасло то, что они заметили надвигающийся поток камней, отметил мужчина. «Я избежал серьезных травм, поскольку удачно сгруппировался, а вот Миша пострадал: у него черепно-мозговая травма, гематомы и тупая травма живота», — добавил Романов.

Подобного происшествия, по словам выжившего, не ожидал никто. Лавины, которые сходят в этой местности, удачно отводят спецнаправляющие. В данном случае сошел ледник, а в силу теплой погоды оттаяло больше обычного.

От камнепада пострадали семеро туристов, один из них погиб, сообщили в ГУ МЧС по КБР. Группа взбиралась на Дыхтау. Камнепад обрушился на высоте около 3,2 км над уровнем моря. Ранее место считалось безопасным. В Следственном управлении СК РФ по КБР организовали проверку по данному происшествию.

Дыхтау или Дых-тау — вторая (после Эльбруса) по высоте вершина Кавказа, ее высота 5205 метров. Она расположена в центральной части Большого Кавказа.

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Жителя Санкт-Петербурга, который погиб при камнепаде в Кабардино-Балкарии (КБР) 12 августа, унесло с палаткой на камни. Об этом рассказал его друг Вадим Романов. «Мы с Мишкой лежали в спальниках, а Никита (погибший — прим. ред.) был в палатке. Она сработала как парус, его подбросило в воздух, унесло и бросило на камни», — передают «Известия» слова Романова. Самого Романова и его друга Михаила спасло то, что они заметили надвигающийся поток камней, отметил мужчина. «Я избежал серьезных травм, поскольку удачно сгруппировался, а вот Миша пострадал: у него черепно-мозговая травма, гематомы и тупая травма живота», — добавил Романов. Подобного происшествия, по словам выжившего, не ожидал никто. Лавины, которые сходят в этой местности, удачно отводят спецнаправляющие. В данном случае сошел ледник, а в силу теплой погоды оттаяло больше обычного. От камнепада пострадали семеро туристов, один из них погиб, сообщили в ГУ МЧС по КБР. Группа взбиралась на Дыхтау. Камнепад обрушился на высоте около 3,2 км над уровнем моря. Ранее место считалось безопасным. В Следственном управлении СК РФ по КБР организовали проверку по данному происшествию. Дыхтау или Дых-тау — вторая (после Эльбруса) по высоте вершина Кавказа, ее высота 5205 метров. Она расположена в центральной части Большого Кавказа.
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