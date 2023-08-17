Депутат Бундестага Шмидт констатировал провал контрнаступления ВСУ

18 августа 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

Депутат Бундестага дал оценку контрнаступлению ВСУ Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии считают, что никакого контрнаступления не было — как таковое оно не состоялось. Такую оценку действиям ВСУ дал депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт. «Могу констатировать, что никакого контрнаступления не случилось, оно увязло. Украина просила у Германии и всего мира танки и другое тяжелое вооружение, но сейчас мы видим в степях горящие „Леопарды“» — передают слова Шмидта «Известия». Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что российские силы научились эффективно противодействовать технике Запада, поэтому все попытки контрнаступления ВСУ остаются без результата. При этом он отметил, что западное вооружение все же не стоит недооценивать.

В Германии считают, что никакого контрнаступления не было — как таковое оно не состоялось. Такую оценку действиям ВСУ дал депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт. «Могу констатировать, что никакого контрнаступления не случилось, оно увязло. Украина просила у Германии и всего мира танки и другое тяжелое вооружение, но сейчас мы видим в степях горящие „Леопарды“» — передают слова Шмидта «Известия». Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что российские силы научились эффективно противодействовать технике Запада, поэтому все попытки контрнаступления ВСУ остаются без результата. При этом он отметил, что западное вооружение все же не стоит недооценивать.