В Рослесхозе рассказали о сложностях в тушении лесных пожаров

Рослесхоз заявил о проблемах с тушением пожаров в Якутии из-за труднодоступности мест
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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, лесные пожары, дым, чистопрудное, отжиг
В России сократились зоны контроля лесных пожаров, отметили в Рослесхозе Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Власти сталкиваются с трудностями при тушении лесных пожаров. На данный момент, основная из них заключается в труднодоступности мест, где они возникают, рассказал URA.RU начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский.

«Всего с начала года, и по данным на 18 августа, в лесах России возникло около 10 тысяч лесных пожаров, огнем пройдено 4 млн га. Напомню, территория на которой необходимо тушить лесные пожары, увеличилась на более 200 млн га за счет сокращения зон контроля — с 600 до 400 млн га. Одной из главных сложностей в ликвидации лесных пожаров является труднодоступность и удаленность местности, на которой они возникают», — объяснил Евгений Писаревский.

Начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза напомнил, что в этом году острый сезон в России начался на три недели раньше. «Лесопожарный сезон 2023 года начался на три недели раньше обычного. Борьба с огнем осложнялась крайне неблагоприятной погодой — высокими температурами, сильным ветром, отсутствием осадков и повышенной активностью сухих гроз. На сегодняшний день наиболее горимым регионом остается Якутия. По данным на 18 августа, за сутки в субъекте ликвидировано семь лесных пожаров на 6,6 тыс. га, локализовано 13 на 102 тыс. га, продолжается тушение 29 возгораний. В Якутии лесные пожары на крайне удаленной и труднодоступной территории, в сотнях километрах от развитой инфраструктуры, где ликвидация огня возможна лишь вручную», — добавил Писаревский.

Ранее аудитор департамента аудита природопользования и АПК Счетной палаты РФ Сергей Мамедов заявил, что главными причинами возникновения природных пожаров является административная безалаберность региональных властей и низкий уровень мониторинга лесов. Местные органы также занижают данные в десятки раз и отказываются от помощи. Причиной этого является страх перед федеральным центром.

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Власти сталкиваются с трудностями при тушении лесных пожаров. На данный момент, основная из них заключается в труднодоступности мест, где они возникают, рассказал URA.RU начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский. «Всего с начала года, и по данным на 18 августа, в лесах России возникло около 10 тысяч лесных пожаров, огнем пройдено 4 млн га. Напомню, территория на которой необходимо тушить лесные пожары, увеличилась на более 200 млн га за счет сокращения зон контроля — с 600 до 400 млн га. Одной из главных сложностей в ликвидации лесных пожаров является труднодоступность и удаленность местности, на которой они возникают», — объяснил Евгений Писаревский. Начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза напомнил, что в этом году острый сезон в России начался на три недели раньше. «Лесопожарный сезон 2023 года начался на три недели раньше обычного. Борьба с огнем осложнялась крайне неблагоприятной погодой — высокими температурами, сильным ветром, отсутствием осадков и повышенной активностью сухих гроз. На сегодняшний день наиболее горимым регионом остается Якутия. По данным на 18 августа, за сутки в субъекте ликвидировано семь лесных пожаров на 6,6 тыс. га, локализовано 13 на 102 тыс. га, продолжается тушение 29 возгораний. В Якутии лесные пожары на крайне удаленной и труднодоступной территории, в сотнях километрах от развитой инфраструктуры, где ликвидация огня возможна лишь вручную», — добавил Писаревский. Ранее аудитор департамента аудита природопользования и АПК Счетной палаты РФ Сергей Мамедов заявил, что главными причинами возникновения природных пожаров является административная безалаберность региональных властей и низкий уровень мониторинга лесов. Местные органы также занижают данные в десятки раз и отказываются от помощи. Причиной этого является страх перед федеральным центром.
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© Служба новостей «URA.RU»
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