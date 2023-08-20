В московский парк «Зарядье» не пускают людей из-за угрозы взрыва. Скрин

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Парк «Зарядье». Москва, парк зарядье, высотка на яузе
Парк Зарядье вновь сообщает о минировании Фото:

Москвичам ограничили доступ к парку Зарядье из-за сообщений о неопознанном объекте. Посетители были эвакуированы.

«Уважаемые гости! Доступ на территорию парка Зарядье временно закрыт в связи с информацией о неопознанном объекте», — сообщается на официальном сайте парка. Посетители и сотрудники были эвакуированы. На месте работают кинологи.

Это не первое сообщение за неделю об эвакуации посетителей парка за последнюю неделю. Изначально посещение было приостановлено 15 августа. На следующий день была вновь объявлена эвакуация.

Обновлено 19:57: «Зарядье» в Москве переходит к штатному режиму работы после закрытия. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.

Посетители парка эвакуированы
Посетители парка эвакуированы

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Москвичам ограничили доступ к парку Зарядье из-за сообщений о неопознанном объекте. Посетители были эвакуированы. «Уважаемые гости! Доступ на территорию парка Зарядье временно закрыт в связи с информацией о неопознанном объекте», — сообщается на официальном сайте парка. Посетители и сотрудники были эвакуированы. На месте работают кинологи. Это не первое сообщение за неделю об эвакуации посетителей парка за последнюю неделю. Изначально посещение было приостановлено 15 августа. На следующий день была вновь объявлена эвакуация. Обновлено 19:57: «Зарядье» в Москве переходит к штатному режиму работы после закрытия. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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