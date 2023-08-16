В Москве второй день подряд эвакуируют парк из-за угрозы взрыва

Злоумышленники сообщают о минировании парка и просят перевести им деньги
Парк «Зарядье» в Москве эвакуировали после того, как на почту парка пришло письмо с угрозой о минировании. Об этом сообщает Shot. Накануне поступало аналогичное сообщение.
«„Зарядье“ в Москве снова эвакуировали из-за угрозы взрыва. На почту парка пришло письмо с угрозой. Злоумышленник сообщает, что заложил взрывное устройство и требует перевести 600 тысяч рублей его матери», — пишут авторы канала. Они отмечают, что письмо с угрозой пришло якобы от студента МФЮА. О ложном минировании так же сообщалось днем ранее.
URA.RU направило запрос в пресс-службу парка «Зарядье» с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
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