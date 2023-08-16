В Москве второй день подряд эвакуируют парк из-за угрозы взрыва

Shot: в московском парке «Зарядье» вновь объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя Москва, город москва, вечер, парк зарядье, парящий мост, достопримечательности москвы
Злоумышленники сообщают о минировании парка и просят перевести им деньги Фото:

Парк «Зарядье» в Москве эвакуировали после того, как на почту парка пришло письмо с угрозой о минировании. Об этом сообщает Shot. Накануне поступало аналогичное сообщение.

«„Зарядье“ в Москве снова эвакуировали из-за угрозы взрыва. На почту парка пришло письмо с угрозой. Злоумышленник сообщает, что заложил взрывное устройство и требует перевести 600 тысяч рублей его матери», — пишут авторы канала. Они отмечают, что письмо с угрозой пришло якобы от студента МФЮА. О ложном минировании так же сообщалось днем ранее.

URA.RU направило запрос в пресс-службу парка «Зарядье» с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

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Парк «Зарядье» в Москве эвакуировали после того, как на почту парка пришло письмо с угрозой о минировании. Об этом сообщает Shot. Накануне поступало аналогичное сообщение. «„Зарядье“ в Москве снова эвакуировали из-за угрозы взрыва. На почту парка пришло письмо с угрозой. Злоумышленник сообщает, что заложил взрывное устройство и требует перевести 600 тысяч рублей его матери», — пишут авторы канала. Они отмечают, что письмо с угрозой пришло якобы от студента МФЮА. О ложном минировании так же сообщалось днем ранее. URA.RU направило запрос в пресс-службу парка «Зарядье» с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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