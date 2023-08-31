Shot: начальника ОМВД Басманного района Москвы арестовали за превышение полномочий

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Силовика подозревают в превышении полномочий Фото:

Суд арестовал на месяц начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева. Силовика подозревают в превышении должностных полномочий.

«Начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева арестовали на месяц», — передает Shot из зала суда. Сам он отказался от комментариев после объявления меры пресечения.

Алексеева арестовали 31 августа. По версии следствия, он поручил подчиненным завести дело о мошенничестве без доказательств. Якобы в интересах адвокатского бюро, где работает его жена. Алексееву грозит до трех лет лишения свободы. URA.RU направляло запрос в пресс-службу Отдела МВД России по Басманному району Москвы

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Суд арестовал на месяц начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева. Силовика подозревают в превышении должностных полномочий. «Начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева арестовали на месяц», — передает Shot из зала суда. Сам он отказался от комментариев после объявления меры пресечения. Алексеева арестовали 31 августа. По версии следствия, он поручил подчиненным завести дело о мошенничестве без доказательств. Якобы в интересах адвокатского бюро, где работает его жена. Алексееву грозит до трех лет лишения свободы. URA.RU направляло запрос в пресс-службу Отдела МВД России по Басманному району Москвы
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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