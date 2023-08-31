Shot: начальника ОМВД Басманного района Москвы арестовали за превышение полномочий

Силовика подозревают в превышении полномочий
Суд арестовал на месяц начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева. Силовика подозревают в превышении должностных полномочий.
«Начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева арестовали на месяц», — передает Shot из зала суда. Сам он отказался от комментариев после объявления меры пресечения.
Алексеева арестовали 31 августа. По версии следствия, он поручил подчиненным завести дело о мошенничестве без доказательств. Якобы в интересах адвокатского бюро, где работает его жена. Алексееву грозит до трех лет лишения свободы. URA.RU направляло запрос в пресс-службу Отдела МВД России по Басманному району Москвы
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