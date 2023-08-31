Shot: начальника ОМВД Басманного района Москвы арестовали за превышение полномочий

31 августа 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

Силовика подозревают в превышении полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд арестовал на месяц начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева. Силовика подозревают в превышении должностных полномочий. «Начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева арестовали на месяц», — передает Shot из зала суда. Сам он отказался от комментариев после объявления меры пресечения. Алексеева арестовали 31 августа. По версии следствия, он поручил подчиненным завести дело о мошенничестве без доказательств. Якобы в интересах адвокатского бюро, где работает его жена. Алексееву грозит до трех лет лишения свободы. URA.RU направляло запрос в пресс-службу Отдела МВД России по Басманному району Москвы

Суд арестовал на месяц начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева. Силовика подозревают в превышении должностных полномочий. «Начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева арестовали на месяц», — передает Shot из зала суда. Сам он отказался от комментариев после объявления меры пресечения. Алексеева арестовали 31 августа. По версии следствия, он поручил подчиненным завести дело о мошенничестве без доказательств. Якобы в интересах адвокатского бюро, где работает его жена. Алексееву грозит до трех лет лишения свободы. URA.RU направляло запрос в пресс-службу Отдела МВД России по Басманному району Москвы