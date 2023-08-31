Shot: начальник ОМВД Басманного района Москвы задержан по делу о мошенничестве

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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Сергея Андреева допрашивают по делу о мошенничестве Фото:

В Москве задержали начальника ОМВД Басманного района столицы Сергея Андреева до выяснения обстоятельств. Подполковника допрашивают по делу о мошенничестве, сообщает telegram-канал Shot.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Отдела МВД России по Басманному району Москвы с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ ожидается.

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В Москве задержали начальника ОМВД Басманного района столицы Сергея Андреева до выяснения обстоятельств. Подполковника допрашивают по делу о мошенничестве, сообщает telegram-канал Shot. URA.RU направило запрос в пресс-службу Отдела МВД России по Басманному району Москвы с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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