Shot: начальник ОМВД Басманного района Москвы задержан по делу о мошенничестве

Сергея Андреева допрашивают по делу о мошенничестве
В Москве задержали начальника ОМВД Басманного района столицы Сергея Андреева до выяснения обстоятельств. Подполковника допрашивают по делу о мошенничестве, сообщает telegram-канал Shot.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Отдела МВД России по Басманному району Москвы с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ ожидается.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.