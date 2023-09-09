Илон Маск раскрыл, кто на самом деле управляет США

Настоящим президентом США является не Джо Байден, а тот, кто контролирует его телесуфлер. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск на своей странице в X.
«Настоящий президент — тот, кто контролирует телесуфлер», — выразил свое мнение Маск. Так миллиардер ответил на высказывание республиканца Боба Маккобба о том, что тот, кто управляет Байденом давно заслуживает импичмент.
Джо Байден часто попадает в нелепые ситуации, которые становятся поводом для насмешек. Так, президент США, поздравляя Швейцарию со вступлением в НАТО, перепутал страну со Швецией. Позже в соцсетях высмеивали еще одну выходку Байдена — он публично обратился к погибшей конгрессвумен Джеки Валорски.
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