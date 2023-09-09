09 сентября 2023

Илон Маск раскрыл, кто на самом деле управляет США

Илон Маск: США управляет человек, который контролирует телесуфлер Байдена
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Настоящий президент США — тот, кто контролирует телесуфлер, считает Маск Фото:

Настоящим президентом США является не Джо Байден, а тот, кто контролирует его телесуфлер. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск на своей странице в X.

«Настоящий президент — тот, кто контролирует телесуфлер», — выразил свое мнение Маск. Так миллиардер ответил на высказывание республиканца Боба Маккобба о том, что тот, кто управляет Байденом давно заслуживает импичмент.

Джо Байден часто попадает в нелепые ситуации, которые становятся поводом для насмешек. Так, президент США, поздравляя Швейцарию со вступлением в НАТО, перепутал страну со Швецией. Позже в соцсетях высмеивали еще одну выходку Байдена — он публично обратился к погибшей конгрессвумен Джеки Валорски.

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Настоящим президентом США является не Джо Байден, а тот, кто контролирует его телесуфлер. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск на своей странице в X. «Настоящий президент — тот, кто контролирует телесуфлер», — выразил свое мнение Маск. Так миллиардер ответил на высказывание республиканца Боба Маккобба о том, что тот, кто управляет Байденом давно заслуживает импичмент. Джо Байден часто попадает в нелепые ситуации, которые становятся поводом для насмешек. Так, президент США, поздравляя Швейцарию со вступлением в НАТО, перепутал страну со Швецией. Позже в соцсетях высмеивали еще одну выходку Байдена — он публично обратился к погибшей конгрессвумен Джеки Валорски.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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