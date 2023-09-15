В Кремле отреагировали на требование США открыть Лачинский коридор

15 сентября 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

В Кремле отреагировали на требование США открыть Лачинский коридор Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле отреагировали на требование Госдепартамента США незамедлительно открыть Лачинский коридор. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, российская сторона организовала доставку гуманитарной помощи в Нагорный Карабах и продолжает контакты с Баку и Ереваном по урегулированию ситуации. «Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше. Совсем недавно поступила первая партия гуманитарной помощи, которая была организована благодаря усилиям российской стороны. Будем продолжать эту работу», — заверил Песков. В Госдепартаменте США заявили, что Штаты настаивают на незамедлительном открытии Лачинского коридора в Нагорный Карабах. Там назвали тяжелой гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Карабахе. На этой неделе Армения и США начали совместные военные учения, которые продлятся до 20 сентября.

В Кремле отреагировали на требование Госдепартамента США незамедлительно открыть Лачинский коридор. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, российская сторона организовала доставку гуманитарной помощи в Нагорный Карабах и продолжает контакты с Баку и Ереваном по урегулированию ситуации. «Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше. Совсем недавно поступила первая партия гуманитарной помощи, которая была организована благодаря усилиям российской стороны. Будем продолжать эту работу», — заверил Песков. В Госдепартаменте США заявили, что Штаты настаивают на незамедлительном открытии Лачинского коридора в Нагорный Карабах. Там назвали тяжелой гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Карабахе. На этой неделе Армения и США начали совместные военные учения, которые продлятся до 20 сентября.