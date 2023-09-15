В Кремле отреагировали на требование США открыть Лачинский коридор

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле отреагировали на требование США открыть Лачинский коридор Фото:

В Кремле отреагировали на требование Госдепартамента США незамедлительно открыть Лачинский коридор. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, российская сторона организовала доставку гуманитарной помощи в Нагорный Карабах и продолжает контакты с Баку и Ереваном по урегулированию ситуации.

«Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше. Совсем недавно поступила первая партия гуманитарной помощи, которая была организована благодаря усилиям российской стороны. Будем продолжать эту работу», — заверил Песков.

В Госдепартаменте США заявили, что Штаты настаивают на незамедлительном открытии Лачинского коридора в Нагорный Карабах. Там назвали тяжелой гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Карабахе. На этой неделе Армения и США начали совместные военные учения, которые продлятся до 20 сентября.

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В Кремле отреагировали на требование Госдепартамента США незамедлительно открыть Лачинский коридор. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, российская сторона организовала доставку гуманитарной помощи в Нагорный Карабах и продолжает контакты с Баку и Ереваном по урегулированию ситуации. «Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше. Совсем недавно поступила первая партия гуманитарной помощи, которая была организована благодаря усилиям российской стороны. Будем продолжать эту работу», — заверил Песков. В Госдепартаменте США заявили, что Штаты настаивают на незамедлительном открытии Лачинского коридора в Нагорный Карабах. Там назвали тяжелой гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Карабахе. На этой неделе Армения и США начали совместные военные учения, которые продлятся до 20 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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