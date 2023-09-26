26 сентября 2023

Пьяных самокатчиков начнут штрафовать на 30 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Миллер и самокаты. Тюмень, дпс, самокат
Данная мера наказания также будет применяться к тем, кто откажется от медосвидетельствования Фото:

Россиян начнут наказывать за езду на электросамокате или велосипеде в пьяном виде. Это следует из сенаторского законопроекта, в котором предлагается наказывать нарушителей штрафом до 30 тысяч рублей.

«Согласно итоговой версии законопроекта, за езду в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей. Данная мера наказания также будет применяться и к тем, кто откажется от медосвидетельствования», — пишут «Известия» со ссылкой на имеющийся на руках законопроект. Авторами инициативы стали глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас и зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин.

Жители Россия регулярно жалуются, что электросамокатчики часто травмируют граждан или становятся причиной ДТП. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о травмировании пенсионерки в Каменске-Уральском, которую сбил 16-летний самокатчик. Подобные истории происходят практически в каждом регионе.

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Россиян начнут наказывать за езду на электросамокате или велосипеде в пьяном виде. Это следует из сенаторского законопроекта, в котором предлагается наказывать нарушителей штрафом до 30 тысяч рублей. «Согласно итоговой версии законопроекта, за езду в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей. Данная мера наказания также будет применяться и к тем, кто откажется от медосвидетельствования», — пишут «Известия» со ссылкой на имеющийся на руках законопроект. Авторами инициативы стали глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас и зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин. Жители Россия регулярно жалуются, что электросамокатчики часто травмируют граждан или становятся причиной ДТП. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о травмировании пенсионерки в Каменске-Уральском, которую сбил 16-летний самокатчик. Подобные истории происходят практически в каждом регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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