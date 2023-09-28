В России начнут продавать рыбу на биржевых торгах 29 сентября 2023 в 02:48 Размер текста - 17 + Электронные аукционы по продаже рыбы заработают в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минфин РФ разработал законопроект, который позволит продавать в России рыбу на бирже с 2024 года. Этот проект призван снизить стоимость продукции и его готовы поддержать ЦБ и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ). «Продажа рыбы в РФ может начаться на площадке СПбМТСБ. Минфин разработал законопроект по проведению электронных торгов. А ЦБ будет оказывать помощь участникам в получении лицензий», — пишут «Известия». Журналисты издания отмечают, что, согласно документу, возможность продавать рыбную продукцию на торгах может появиться уже в середине 2024 года. Также проект предусматривает строительство агрологистического комплекса на полуострове Назимова во Владивостоке. Член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев сообщил «Известиям», что биржевая торговля призвана сократить административное давление на рынок, облегчить сетям поиск поставщиков. Эти меры должны привести к снижению цен на морепродукты. Ранее Роспотребнадзор объяснил, чем опасен сброс воды с АЭС «Фукусима» для россиян. В будущем тритий может появиться в местах вылова рыбы и морепродуктов российских судов. Минфин РФ разработал законопроект, который позволит продавать в России рыбу на бирже с 2024 года. Этот проект призван снизить стоимость продукции и его готовы поддержать ЦБ и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ). «Продажа рыбы в РФ может начаться на площадке СПбМТСБ. Минфин разработал законопроект по проведению электронных торгов. А ЦБ будет оказывать помощь участникам в получении лицензий», — пишут «Известия». Журналисты издания отмечают, что, согласно документу, возможность продавать рыбную продукцию на торгах может появиться уже в середине 2024 года. Также проект предусматривает строительство агрологистического комплекса на полуострове Назимова во Владивостоке. Член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев сообщил «Известиям», что биржевая торговля призвана сократить административное давление на рынок, облегчить сетям поиск поставщиков. Эти меры должны привести к снижению цен на морепродукты. Ранее Роспотребнадзор объяснил, чем опасен сброс воды с АЭС «Фукусима» для россиян. В будущем тритий может появиться в местах вылова рыбы и морепродуктов российских судов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям