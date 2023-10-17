Москвичку с 15 детьми подозревают в торговле людьми

17 октября 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Женщина подозревается в торговле несовершеннолетними детьми Фото: Анна Майорова © URA.RU В Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в торговле детьми. Она воспитывает 15 детей, но тест ДНК показал отсутствие генетической связи между ними. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем telegram-канале. «В 2010 году женщине провели операцию, после которой она больше не могла иметь детей. В связи с этим следователи установили, что она вместе со своей сообщницей занимались торговлей несовершеннолетних», — говорится в заявлении п рокуратуры . Подозреваемая воспитывает 15 детей. Тест ДНК показал отсутствие родства между женщиной и детьми. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ части 3 пунктам «а, б, з». В ближайшее время дело будет передано в суд. Ранее telegram-канал Baza сообщал, что москвичку подозревают в покупке детей. Она якобы рожала даже после операции, при которой больше нет возможности забеременеть. С 2018 по 2019 год у женщины якобы появились двое детей. По данным следствия, их она купила с помощью поддельных документов.

В Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в торговле детьми. Она воспитывает 15 детей, но тест ДНК показал отсутствие генетической связи между ними. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем telegram-канале. «В 2010 году женщине провели операцию, после которой она больше не могла иметь детей. В связи с этим следователи установили, что она вместе со своей сообщницей занимались торговлей несовершеннолетних», — говорится в заявлении прокуратуры. Подозреваемая воспитывает 15 детей. Тест ДНК показал отсутствие родства между женщиной и детьми. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ части 3 пунктам «а, б, з». В ближайшее время дело будет передано в суд. Ранее telegram-канал Baza сообщал, что москвичку подозревают в покупке детей. Она якобы рожала даже после операции, при которой больше нет возможности забеременеть. С 2018 по 2019 год у женщины якобы появились двое детей. По данным следствия, их она купила с помощью поддельных документов.