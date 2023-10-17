Москвичку с 15 детьми подозревают в торговле людьми

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Женщина подозревается в торговле несовершеннолетними детьми Фото:

В Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в торговле детьми. Она воспитывает 15 детей, но тест ДНК показал отсутствие генетической связи между ними. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем telegram-канале.

«В 2010 году женщине провели операцию, после которой она больше не могла иметь детей. В связи с этим следователи установили, что она вместе со своей сообщницей занимались торговлей несовершеннолетних», — говорится в заявлении прокуратуры. Подозреваемая воспитывает 15 детей. Тест ДНК показал отсутствие родства между женщиной и детьми. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ части 3 пунктам «а, б, з». В ближайшее время дело будет передано в суд.

Ранее telegram-канал Baza сообщал, что москвичку подозревают в покупке детей. Она якобы рожала даже после операции, при которой больше нет возможности забеременеть. С 2018 по 2019 год у женщины якобы появились двое детей. По данным следствия, их она купила с помощью поддельных документов.

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В Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в торговле детьми. Она воспитывает 15 детей, но тест ДНК показал отсутствие генетической связи между ними. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем telegram-канале. «В 2010 году женщине провели операцию, после которой она больше не могла иметь детей. В связи с этим следователи установили, что она вместе со своей сообщницей занимались торговлей несовершеннолетних», — говорится в заявлении прокуратуры. Подозреваемая воспитывает 15 детей. Тест ДНК показал отсутствие родства между женщиной и детьми. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ части 3 пунктам «а, б, з». В ближайшее время дело будет передано в суд. Ранее telegram-канал Baza сообщал, что москвичку подозревают в покупке детей. Она якобы рожала даже после операции, при которой больше нет возможности забеременеть. С 2018 по 2019 год у женщины якобы появились двое детей. По данным следствия, их она купила с помощью поддельных документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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