Бизнесмен Потанин пытается уклониться от иска о разводе на 5 млрд долларов

31 октября 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Владимир Потанин пытается избежать многомиллиардного дела о разводе в Лондоне Фото: официальный сайт Президента РФ Российский бизнесмен Владимир Потанин пытается избежать иска о разводе на пять миллиардов долларов, поданного его бывшей женой Наталией. Об этом написали в издании Bloomberg. «Потанин подал иск со своей бывшей женой в Верховный суд Великобритании, чтобы избежать одного из крупнейших в мире исков о разводе, поскольку его предупреждали о „щедрости“ английских судов», — написали в статье. В агентстве подчеркнули, что Лондон был признан «мировой столицей разводов», так как судьи чаще всего распределяют активы поровну между супругами. Исходя из этого, размер иска Потаниной может составить до девяти миллиардов долларов. Владимир и Наталия были женаты 30 лет. Они развелись в 2014 году. В 2019 году бывшая жена Потанина подала иск на бизнесмена, требуя от него 5,8 миллиардов фунтов стерлингов (6,3 миллиарда долларов).

Российский бизнесмен Владимир Потанин пытается избежать иска о разводе на пять миллиардов долларов, поданного его бывшей женой Наталией. Об этом написали в издании Bloomberg. «Потанин подал иск со своей бывшей женой в Верховный суд Великобритании, чтобы избежать одного из крупнейших в мире исков о разводе, поскольку его предупреждали о „щедрости“ английских судов», — написали в статье. В агентстве подчеркнули, что Лондон был признан «мировой столицей разводов», так как судьи чаще всего распределяют активы поровну между супругами. Исходя из этого, размер иска Потаниной может составить до девяти миллиардов долларов. Владимир и Наталия были женаты 30 лет. Они развелись в 2014 году. В 2019 году бывшая жена Потанина подала иск на бизнесмена, требуя от него 5,8 миллиардов фунтов стерлингов (6,3 миллиарда долларов).