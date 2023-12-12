Правительство поддержало упрощение жилищных сделок с маткапиталом

13 декабря 2023 в 04:19 Размер текста - 17 +

Правительство внесло законопроект о упрощении раздела имущества, купленного на маткапитал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство внесло законопроект, упрощающий раздел имущества, приобретенного на средства материнского капитала. Проект был утвержден на заседании 11 декабря. «Правительство поддержало депутатский законопроект, который упрощает раздел имущества, приобретенного на средства маткапитала. Отзыв был утвержден на заседании 11 декабря», — передает слова источника газета «Ведомости». Законопроект дает возможность отказа от доли в жилье членам семьи матери с совершеннолетним ребенком — ранее такого права не было. Возможность отказа позволит продать жилье до погашения ипотеки, что даст совершеннолетним детям самостоятельно принимать решение о необходимости выделения им доли в жилье, в том числе в случае наличия собственной жилплощади. Госдума ограничила список семей, которые смогут получить маткапитал. Отныне в России материнский капитал будет предоставляться только тем детям, которые имеют гражданство России по рождению.

Правительство внесло законопроект, упрощающий раздел имущества, приобретенного на средства материнского капитала. Проект был утвержден на заседании 11 декабря. «Правительство поддержало депутатский законопроект, который упрощает раздел имущества, приобретенного на средства маткапитала. Отзыв был утвержден на заседании 11 декабря», — передает слова источника газета «Ведомости». Законопроект дает возможность отказа от доли в жилье членам семьи матери с совершеннолетним ребенком — ранее такого права не было. Возможность отказа позволит продать жилье до погашения ипотеки, что даст совершеннолетним детям самостоятельно принимать решение о необходимости выделения им доли в жилье, в том числе в случае наличия собственной жилплощади. Госдума ограничила список семей, которые смогут получить маткапитал. Отныне в России материнский капитал будет предоставляться только тем детям, которые имеют гражданство России по рождению.