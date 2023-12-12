Госдума ограничила список семей, которые смогут получить маткапитал

Маткапитал будет предоставляться детям, имеющим гражданство РФ с рождения

12 декабря 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Родители, имеющие гражданство РФ на момент рождения ребенка, получат маткапитал за границей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отныне в России материнский капитал будет предоставляться только тем детям, которые имеют гражданство России по рождению. Соответствующий документ был принят Госдумой РФ. «Право на получение материнского капитала будет предоставляться только на детей, имеющих российское гражданство по рождению», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Там добавили, что в целях более точного определения правового статуса детей, родившихся за пределами России, и для лиц, не являющихся гражданами РФ, были внесены изменения, касающиеся получения материнского капитала. В соответствии с новыми правилами, граждане России могут получить материнский капитал только в случае, если они имеют гражданство РФ на момент рождения ребенка, даже если ребенок родился за границей. Законопроект был представлен с целью сохранить финансовую поддержку семей и защитить интересы российских граждан. Однако новые правила не распространяются на граждан РФ, проживающих на территории новых регионов России на день их присоединения, чтобы предотвратить возможные отказы в предоставлении материнского капитала. Предполагается, что новая редакция закона вступит в силу с 1 января 2024 года, заключили в Госдуме.

Отныне в России материнский капитал будет предоставляться только тем детям, которые имеют гражданство России по рождению. Соответствующий документ был принят Госдумой РФ. «Право на получение материнского капитала будет предоставляться только на детей, имеющих российское гражданство по рождению», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Там добавили, что в целях более точного определения правового статуса детей, родившихся за пределами России, и для лиц, не являющихся гражданами РФ, были внесены изменения, касающиеся получения материнского капитала. В соответствии с новыми правилами, граждане России могут получить материнский капитал только в случае, если они имеют гражданство РФ на момент рождения ребенка, даже если ребенок родился за границей. Законопроект был представлен с целью сохранить финансовую поддержку семей и защитить интересы российских граждан. Однако новые правила не распространяются на граждан РФ, проживающих на территории новых регионов России на день их присоединения, чтобы предотвратить возможные отказы в предоставлении материнского капитала. Предполагается, что новая редакция закона вступит в силу с 1 января 2024 года, заключили в Госдуме.