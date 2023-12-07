Госдума запретила взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ с малоимущих

07 декабря 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Данный закон обеспечит социальную защиту граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU В третьем чтении Госдума приняла закон, согласно которому при оплате услуг ЖКХ кредитные организации, банки, платежные агенты больше не будут взымать банковскую комиссию. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов, для многих комиссия ощутима», — написал Володин в своем telegram-канале . Он добавил, что данный закон поможет обеспечить социальную защиту людей и снизить финансовую нагрузку на них. Норма данного закона будет носить адресный характер. Она коснется тех людей, кто нуждается в соцподдержке. Правительство РФ установит полный перечень категорий таких граждан. Ранее российские банки высказались против отмены комиссии за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). По их мнению, это может негативно повлиять на работу платежных услуг. В дальнейшем это скажется на качестве банковских переводов.

В третьем чтении Госдума приняла закон, согласно которому при оплате услуг ЖКХ кредитные организации, банки, платежные агенты больше не будут взымать банковскую комиссию. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов, для многих комиссия ощутима», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что данный закон поможет обеспечить социальную защиту людей и снизить финансовую нагрузку на них. Норма данного закона будет носить адресный характер. Она коснется тех людей, кто нуждается в соцподдержке. Правительство РФ установит полный перечень категорий таких граждан. Ранее российские банки высказались против отмены комиссии за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). По их мнению, это может негативно повлиять на работу платежных услуг. В дальнейшем это скажется на качестве банковских переводов.