На Украине священник освятил ресторан McDonald’s

20 декабря 2023 в 02:05 Размер текста - 17 +

Украинцы освятили McDonald’s Фото: Денис Моргунов © URA.RU В украинском городе Львов священник освятил ресторан быстрого питания McDonald’s в день его открытия. Об этом сообщает издание «Страна.ua». «Во Львове открытие нового McDonald’s прошло с освящением. Священник какой церкви проводил освящение, не сообщается», — пишет «Страна.ua». Руководство кафе решило благословить свое заведение, позвав священника. Интересно, что во время сего действа в «Макдональдсе» был собран весь персонал заведения. Православная церковь заявила о нарушении религиозных свобод на Украине. УПЦ сталкивается с гонениями, агрессией, насилием и нуждается, чтобы все заинтересованные лица не закрывали глаза на эти вопиющие случаи и встали на ее защиту.

В украинском городе Львов священник освятил ресторан быстрого питания McDonald’s в день его открытия. Об этом сообщает издание «Страна.ua». «Во Львове открытие нового McDonald’s прошло с освящением. Священник какой церкви проводил освящение, не сообщается», — пишет «Страна.ua». Руководство кафе решило благословить свое заведение, позвав священника. Интересно, что во время сего действа в «Макдональдсе» был собран весь персонал заведения. Православная церковь заявила о нарушении религиозных свобод на Украине. УПЦ сталкивается с гонениями, агрессией, насилием и нуждается, чтобы все заинтересованные лица не закрывали глаза на эти вопиющие случаи и встали на ее защиту.