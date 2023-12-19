В украинском городе Львов священник освятил ресторан быстрого питания McDonald’s в день его открытия. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Во Львове открытие нового McDonald’s прошло с освящением. Священник какой церкви проводил освящение, не сообщается», — пишет «Страна.ua».
Руководство кафе решило благословить свое заведение, позвав священника. Интересно, что во время сего действа в «Макдональдсе» был собран весь персонал заведения.
Православная церковь заявила о нарушении религиозных свобод на Украине. УПЦ сталкивается с гонениями, агрессией, насилием и нуждается, чтобы все заинтересованные лица не закрывали глаза на эти вопиющие случаи и встали на ее защиту.
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