Биржа криптовалюты сделала последние предупреждение россиянам

Binance попросила пользователей из России закрыть позиции до 29 декабря

28 декабря 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

С 29 декабря все открытые позиции россиян на Binance будут постепенно закрываться Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Крупнейшая в мире криптобиржа Binance разослала российским клиентам письма, в которых напомнила о необходимости миграции аккаунта и вывода средств. Закрыть позиции попросили до 29 декабря. «Команда Binance просит россиян погасить все нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства», — говорится в письмах биржи, подлинность которых подтвердили в службе поддержки Binance РБК. Отмечается, что с 29 декабря все открытые позиции будут постепенно закрываться. Binance допускала полный уход из РФ в августе 2023 года. В материале The Wall Street Journal подчеркнули, что РФ была крайне важным рынком для биржи. В ноябре Binance прекратила обслуживания депозитов в рублях, это произошло после выхода РФ из системы CommEX. На сайте биржи в декабре отмечали, что с 31 января 2024 года Binance перестанет поддерживать операции с российским рублем. Она не будет ставить его в торговые пары.

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance разослала российским клиентам письма, в которых напомнила о необходимости миграции аккаунта и вывода средств. Закрыть позиции попросили до 29 декабря. «Команда Binance просит россиян погасить все нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства», — говорится в письмах биржи, подлинность которых подтвердили в службе поддержки Binance РБК. Отмечается, что с 29 декабря все открытые позиции будут постепенно закрываться. Binance допускала полный уход из РФ в августе 2023 года. В материале The Wall Street Journal подчеркнули, что РФ была крайне важным рынком для биржи. В ноябре Binance прекратила обслуживания депозитов в рублях, это произошло после выхода РФ из системы CommEX. На сайте биржи в декабре отмечали, что с 31 января 2024 года Binance перестанет поддерживать операции с российским рублем. Она не будет ставить его в торговые пары.