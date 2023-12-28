Биржа криптовалюты сделала последние предупреждение россиянам

Binance попросила пользователей из России закрыть позиции до 29 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, финансы, деньги, валюта, биткоин, криптовалюта
С 29 декабря все открытые позиции россиян на Binance будут постепенно закрываться Фото:

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance разослала российским клиентам письма, в которых напомнила о необходимости миграции аккаунта и вывода средств. Закрыть позиции попросили до 29 декабря.

«Команда Binance просит россиян погасить все нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства», — говорится в письмах биржи, подлинность которых подтвердили в службе поддержки Binance РБК. Отмечается, что с 29 декабря все открытые позиции будут постепенно закрываться.

Binance допускала полный уход из РФ в августе 2023 года. В материале The Wall Street Journal подчеркнули, что РФ была крайне важным рынком для биржи. В ноябре Binance прекратила обслуживания депозитов в рублях, это произошло после выхода РФ из системы CommEX. На сайте биржи в декабре отмечали, что с 31 января 2024 года Binance перестанет поддерживать операции с российским рублем. Она не будет ставить его в торговые пары.

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Крупнейшая в мире криптобиржа Binance разослала российским клиентам письма, в которых напомнила о необходимости миграции аккаунта и вывода средств. Закрыть позиции попросили до 29 декабря. «Команда Binance просит россиян погасить все нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства», — говорится в письмах биржи, подлинность которых подтвердили в службе поддержки Binance РБК. Отмечается, что с 29 декабря все открытые позиции будут постепенно закрываться. Binance допускала полный уход из РФ в августе 2023 года. В материале The Wall Street Journal подчеркнули, что РФ была крайне важным рынком для биржи. В ноябре Binance прекратила обслуживания депозитов в рублях, это произошло после выхода РФ из системы CommEX. На сайте биржи в декабре отмечали, что с 31 января 2024 года Binance перестанет поддерживать операции с российским рублем. Она не будет ставить его в торговые пары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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