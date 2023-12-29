Спикер свердловского парламента посетила Донбасс, чтобы вручить подарки детям. Фото

29 декабря 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина посетила с рабочим визитом в Макеевку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина прибыла в Макеевку (ДНР), чтобы передать новогодние подарки детям. Политик навестила рожениц в перинатальном центре и посетила художественную школу, где дети установили «Бажовскую елку», украшенную игрушками ручной работы, которые прислали дети из Екатеринбурга. «Проводить предновогодние дни на Донбассе становится для меня уже хорошей традицией. Как и в прошлом году, встретила в ДНР 15 тысяч новогодних подарков для детей Макеевки, которые мы отправляли из Екатеринбурга в середине декабря. Грузовики со сладостями добрались до пункта назначения без приключений. Сладкий новогодний сюрприз от уральцев получит каждый ребенок Макеевки — подарки уже начали развозить по семьям детишек», — написала Бабушкина в своем telegram-канале. На рабочей встрече с представителями администрации города и местными депутатами обсуждались дальнейшие шаги по ремонту соцучреждений и дорожной инфраструктуры. «Кроме рабочих встреч и вручения подарков детям, посетила местный перинатальный центр. Там я навестила палату рожениц и поздравила молодых мам, подарив им зимние комбинезоны и конверты для выписки. В 7-10 километрах от них находится передовая, стреляют и раздаются взрывы, но мамочки знают, что там, на фронте, совсем скоро Россия достигнет своих целей и их мужья вернутся домой с Победой живыми и здоровыми, будут растить и воспитывать детей», — отметила спикер заксобрания. Также в Макеевке Бабушкина посетила художественную школу. «Там дети и педагоги установили „Бажовскую“ елку, украшенную игрушками, которые прислали дети из Екатеринбурга. Рядом с елкой поставили сани, полные литературных подарков из Свердловской области — сказочных произведений нашего писателя-земляка Павла Бажова. Пополнила новогодние сани еще одним сюрпризом — „Уральскими сказами“ знаменитого автора. А в ходе визита в школу искусств №1 пообщалась с воспитанниками и оценила качество звучания рояля, подаренного учреждению этим летом Свердловской филармонией», — поделилась глава свердловского парламента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина прибыла в Макеевку (ДНР), чтобы передать новогодние подарки детям. Политик навестила рожениц в перинатальном центре и посетила художественную школу, где дети установили «Бажовскую елку», украшенную игрушками ручной работы, которые прислали дети из Екатеринбурга. «Проводить предновогодние дни на Донбассе становится для меня уже хорошей традицией. Как и в прошлом году, встретила в ДНР 15 тысяч новогодних подарков для детей Макеевки, которые мы отправляли из Екатеринбурга в середине декабря. Грузовики со сладостями добрались до пункта назначения без приключений. Сладкий новогодний сюрприз от уральцев получит каждый ребенок Макеевки — подарки уже начали развозить по семьям детишек», — написала Бабушкина в своем telegram-канале. На рабочей встрече с представителями администрации города и местными депутатами обсуждались дальнейшие шаги по ремонту соцучреждений и дорожной инфраструктуры. «Кроме рабочих встреч и вручения подарков детям, посетила местный перинатальный центр. Там я навестила палату рожениц и поздравила молодых мам, подарив им зимние комбинезоны и конверты для выписки. В 7-10 километрах от них находится передовая, стреляют и раздаются взрывы, но мамочки знают, что там, на фронте, совсем скоро Россия достигнет своих целей и их мужья вернутся домой с Победой живыми и здоровыми, будут растить и воспитывать детей», — отметила спикер заксобрания. Также в Макеевке Бабушкина посетила художественную школу. «Там дети и педагоги установили „Бажовскую“ елку, украшенную игрушками, которые прислали дети из Екатеринбурга. Рядом с елкой поставили сани, полные литературных подарков из Свердловской области — сказочных произведений нашего писателя-земляка Павла Бажова. Пополнила новогодние сани еще одним сюрпризом — „Уральскими сказами“ знаменитого автора. А в ходе визита в школу искусств №1 пообщалась с воспитанниками и оценила качество звучания рояля, подаренного учреждению этим летом Свердловской филармонией», — поделилась глава свердловского парламента.