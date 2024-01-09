Во Франции сменился глава правительства

Новым премьер-министром Франции стал Габриэль Атталь
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Габриэль Атталь ранее был главой Минобразования Франции Фото:

Новым премьер-министром Франции назначен Габриэль Атталь. Элизабет Борн, исполнявшая роль главы правительства ранее, подала в отставку 8 января.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение назначить Габриэля Атталя новым премьер-министром страны, передает телеканал местный BFMTV. Ранее Атталь являлся министром образования Франции.

В понедельник Элизабет Борн подала в отставку. Макрон принял ее заявление и поблагодарил за службу. Французское издание AFP предрекало, что, вероятнее всего, ее место займет Атталь.

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Новым премьер-министром Франции назначен Габриэль Атталь. Элизабет Борн, исполнявшая роль главы правительства ранее, подала в отставку 8 января. Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение назначить Габриэля Атталя новым премьер-министром страны, передает телеканал местный BFMTV. Ранее Атталь являлся министром образования Франции. В понедельник Элизабет Борн подала в отставку. Макрон принял ее заявление и поблагодарил за службу. Французское издание AFP предрекало, что, вероятнее всего, ее место займет Атталь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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