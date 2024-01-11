«Чебурашка» обогнал по популярности «Гарри Поттера» у россиян

11 января 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Россияне смотрели «Чебурашку» на новогодние праздники чаще всего Фото: Сергей Русанов © URA.RU Самым просматриваемым фильмом на новогодние праздники в этом году у россиян стал «Чебурашка». По просмотрам он обогнал даже серию фильмов о «Гарри Поттере», которые традиционно считались одними из популярных кинокартин для просмотра под Новый год. Об этом свидетельствуют данные Mediascope. «„Чебурашка“, „Конек-Горбунок“ и „Вызов“ стали самыми популярными фильмами, которые жители крупных российских городов смотрели по телевизору в период новогодних каникул», — передает РБК, ссылаясь на данные аналитиков из Mediascope. При этом отечественные картины, которые вошли в топ рейтинга, транслировались в эфире российских телеканалов. В свою очередь серия фильмов о «Гарри Поттере» не были показаны в эфире российских телеканалов в этом году. Это связано с уходом компании Warner Bross из России. Рейтинг «Чебурашки», вышедшего в эфир канала «Россия 1» вечером 1 января, составил 10,2%, доля — 33,3%. «Конек-Горбунок», которого тот же канал также показал в первый день нового года, собрал 6,5% рейтинга и 24% доли аудитории. Также в рейтинг вошел фильм «Вызов». Чебурашка стал самым кассовым российским фильмом в 2024 году, собрав в прокате 6,79 миллиарда рублей в целом. В начале этого года также отечественный фильм «Бременские музыканты» заработали один миллиард рублей в прокате за четыре дня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самым просматриваемым фильмом на новогодние праздники в этом году у россиян стал «Чебурашка». По просмотрам он обогнал даже серию фильмов о «Гарри Поттере», которые традиционно считались одними из популярных кинокартин для просмотра под Новый год. Об этом свидетельствуют данные Mediascope. «„Чебурашка“, „Конек-Горбунок“ и „Вызов“ стали самыми популярными фильмами, которые жители крупных российских городов смотрели по телевизору в период новогодних каникул», — передает РБК, ссылаясь на данные аналитиков из Mediascope. При этом отечественные картины, которые вошли в топ рейтинга, транслировались в эфире российских телеканалов. В свою очередь серия фильмов о «Гарри Поттере» не были показаны в эфире российских телеканалов в этом году. Это связано с уходом компании Warner Bross из России. Рейтинг «Чебурашки», вышедшего в эфир канала «Россия 1» вечером 1 января, составил 10,2%, доля — 33,3%. «Конек-Горбунок», которого тот же канал также показал в первый день нового года, собрал 6,5% рейтинга и 24% доли аудитории. Также в рейтинг вошел фильм «Вызов». Чебурашка стал самым кассовым российским фильмом в 2024 году, собрав в прокате 6,79 миллиарда рублей в целом. В начале этого года также отечественный фильм «Бременские музыканты» заработали один миллиард рублей в прокате за четыре дня.