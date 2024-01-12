Минобороны РФ разрешат заключать контракт с судимыми иностранцами

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Судимые иностранцы получат право заключать контракт с Минобороны РФ Фото:

В Госдуме РФ представлен законопроект, позволяющий иностранным гражданам с судимостью заключать контракты с Минобороны РФ. Соответствующий документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

«Законопроект разрешает имеющим судимость иностранцам заключать контракты с ВС РФ», — говорится в тексте документа. Там добавили, что законопроект, разработанный Тульской областной думой, уточняет, что с июня этого года такая возможность была предоставлена судимым россиянам, но положение иностранцев не было упомянуто.

Ежедневно более 1,5 тысячи российских граждан подписывают контракт с Минобороны РФ, сообщали в ведомстве ранее. В течение прошлого года в ВС РФ поступило 490 тысяч человек, включая контрактников и добровольцев.

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В Госдуме РФ представлен законопроект, позволяющий иностранным гражданам с судимостью заключать контракты с Минобороны РФ. Соответствующий документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности. «Законопроект разрешает имеющим судимость иностранцам заключать контракты с ВС РФ», — говорится в тексте документа. Там добавили, что законопроект, разработанный Тульской областной думой, уточняет, что с июня этого года такая возможность была предоставлена судимым россиянам, но положение иностранцев не было упомянуто. Ежедневно более 1,5 тысячи российских граждан подписывают контракт с Минобороны РФ, сообщали в ведомстве ранее. В течение прошлого года в ВС РФ поступило 490 тысяч человек, включая контрактников и добровольцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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