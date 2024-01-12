Армия и оружие Минобороны РФ разрешат заключать контракт с судимыми иностранцами 12 января 2024 в 20:06 Размер текста - 17 + Судимые иностранцы получат право заключать контракт с Минобороны РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуме РФ представлен законопроект, позволяющий иностранным гражданам с судимостью заключать контракты с Минобороны РФ. Соответствующий документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности. «Законопроект разрешает имеющим судимость иностранцам заключать контракты с ВС РФ», — говорится в тексте документа. Там добавили, что законопроект, разработанный Тульской областной думой, уточняет, что с июня этого года такая возможность была предоставлена судимым россиянам, но положение иностранцев не было упомянуто. Ежедневно более 1,5 тысячи российских граждан подписывают контракт с Минобороны РФ, сообщали в ведомстве ранее. В течение прошлого года в ВС РФ поступило 490 тысяч человек, включая контрактников и добровольцев. В Госдуме РФ представлен законопроект, позволяющий иностранным гражданам с судимостью заключать контракты с Минобороны РФ. Соответствующий документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности. «Законопроект разрешает имеющим судимость иностранцам заключать контракты с ВС РФ», — говорится в тексте документа. Там добавили, что законопроект, разработанный Тульской областной думой, уточняет, что с июня этого года такая возможность была предоставлена судимым россиянам, но положение иностранцев не было упомянуто. Ежедневно более 1,5 тысячи российских граждан подписывают контракт с Минобороны РФ, сообщали в ведомстве ранее. В течение прошлого года в ВС РФ поступило 490 тысяч человек, включая контрактников и добровольцев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям