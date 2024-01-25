В РФ поставили еще несколько партий яиц из Азербайджана

25 января 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Россельхознадзор сообщил, что поставки куриных яиц из Азербайджана достигли 4,2 млн штук Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Россию завезли 36 тонн куриных яиц из Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «25 января через пункт пропуска „Яраг-Казмаляр“ были ввезены две партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что по состоянию на 25 января в РФ из Азербайджана ввезено 4,2 миллион штук пищевых яиц. За последнее время цены на куриные яйца в России резко выросли. Президент РФ Владимир Путин объяснил рост цен увеличением спроса на продукт и ростом доходов населения. В январе поставки куриных яиц из Белоруссии и Турции в РФ выросли почти вдвое. Российские фермеры готовы нарастить производство яйца, однако взамен им необходима господдержка, сообщили в Росптицесоюзе.

В Россию завезли 36 тонн куриных яиц из Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «25 января через пункт пропуска „Яраг-Казмаляр“ были ввезены две партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что по состоянию на 25 января в РФ из Азербайджана ввезено 4,2 миллион штук пищевых яиц. За последнее время цены на куриные яйца в России резко выросли. Президент РФ Владимир Путин объяснил рост цен увеличением спроса на продукт и ростом доходов населения. В январе поставки куриных яиц из Белоруссии и Турции в РФ выросли почти вдвое. Российские фермеры готовы нарастить производство яйца, однако взамен им необходима господдержка, сообщили в Росптицесоюзе.