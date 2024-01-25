25 января 2024

В РФ поставили еще несколько партий яиц из Азербайджана

© Служба новостей «URA.RU»
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Яица. Тюмень , яйца, куриные яйца, яица
Россельхознадзор сообщил, что поставки куриных яиц из Азербайджана достигли 4,2 млн штук Фото:

В Россию завезли 36 тонн куриных яиц из Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«25 января через пункт пропуска „Яраг-Казмаляр“ были ввезены две партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что по состоянию на 25 января в РФ из Азербайджана ввезено 4,2 миллион штук пищевых яиц.

За последнее время цены на куриные яйца в России резко выросли. Президент РФ Владимир Путин объяснил рост цен увеличением спроса на продукт и ростом доходов населения. В январе поставки куриных яиц из Белоруссии и Турции в РФ выросли почти вдвое. Российские фермеры готовы нарастить производство яйца, однако взамен им необходима господдержка, сообщили в Росптицесоюзе.

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В Россию завезли 36 тонн куриных яиц из Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «25 января через пункт пропуска „Яраг-Казмаляр“ были ввезены две партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что по состоянию на 25 января в РФ из Азербайджана ввезено 4,2 миллион штук пищевых яиц. За последнее время цены на куриные яйца в России резко выросли. Президент РФ Владимир Путин объяснил рост цен увеличением спроса на продукт и ростом доходов населения. В январе поставки куриных яиц из Белоруссии и Турции в РФ выросли почти вдвое. Российские фермеры готовы нарастить производство яйца, однако взамен им необходима господдержка, сообщили в Росптицесоюзе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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