Медведев выставил условия мирного договора японскому премьеру Кисиде

Медведев: Япония должна смириться с тем, что «спорные территории» принадлежат РФ

30 января 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев отреагировал на желание японского премьера заключить мирный договор с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на желание премьер-министра Японии Фумио Кисиды заключить с Россией мирный договор при разрешении территориального вопроса. Он заявил, что никаких спорных территорий нет — они все российские. Соответствующие тезисы Медведев опубликовал у себя в соцсетях. «Нам глубоко наплевать на „чувства японского народа“ по так называемым Северным территориям. Это не „спорные территории“, это — Россия», — написал Дмитрий Медведев в соцсетях. Он обозначил, что Курильские острова являются российскими, согласно Конституции РФ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил, что хочет подписать мирный договор с Россией. Однако он добавил, что это нужно сделать только после того, как Россия решит все территориальные вопросы. При этом он не уточнил, имеет ли в виду ситуацию с Украиной или Курильские острова.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на желание премьер-министра Японии Фумио Кисиды заключить с Россией мирный договор при разрешении территориального вопроса. Он заявил, что никаких спорных территорий нет — они все российские. Соответствующие тезисы Медведев опубликовал у себя в соцсетях. «Нам глубоко наплевать на „чувства японского народа“ по так называемым Северным территориям. Это не „спорные территории“, это — Россия», — написал Дмитрий Медведев в соцсетях. Он обозначил, что Курильские острова являются российскими, согласно Конституции РФ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил, что хочет подписать мирный договор с Россией. Однако он добавил, что это нужно сделать только после того, как Россия решит все территориальные вопросы. При этом он не уточнил, имеет ли в виду ситуацию с Украиной или Курильские острова.