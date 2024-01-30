Медведев выставил условия мирного договора японскому премьеру Кисиде

Медведев: Япония должна смириться с тем, что «спорные территории» принадлежат РФ
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев отреагировал на желание японского премьера заключить мирный договор с РФ Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на желание премьер-министра Японии Фумио Кисиды заключить с Россией мирный договор при разрешении территориального вопроса. Он заявил, что никаких спорных территорий нет — они все российские. Соответствующие тезисы Медведев опубликовал у себя в соцсетях.

«Нам глубоко наплевать на „чувства японского народа“ по так называемым Северным территориям. Это не „спорные территории“, это — Россия», — написал Дмитрий Медведев в соцсетях. Он обозначил, что Курильские острова являются российскими, согласно Конституции РФ.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил, что хочет подписать мирный договор с Россией. Однако он добавил, что это нужно сделать только после того, как Россия решит все территориальные вопросы. При этом он не уточнил, имеет ли в виду ситуацию с Украиной или Курильские острова.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на желание премьер-министра Японии Фумио Кисиды заключить с Россией мирный договор при разрешении территориального вопроса. Он заявил, что никаких спорных территорий нет — они все российские. Соответствующие тезисы Медведев опубликовал у себя в соцсетях. «Нам глубоко наплевать на „чувства японского народа“ по так называемым Северным территориям. Это не „спорные территории“, это — Россия», — написал Дмитрий Медведев в соцсетях. Он обозначил, что Курильские острова являются российскими, согласно Конституции РФ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил, что хочет подписать мирный договор с Россией. Однако он добавил, что это нужно сделать только после того, как Россия решит все территориальные вопросы. При этом он не уточнил, имеет ли в виду ситуацию с Украиной или Курильские острова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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