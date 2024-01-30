Канада недовольна решением присудить РФ третье место на Олимпиаде в Пекине

Канада рассмотрит варианты обжалования решения международного союза конькобежцев (ISU), в котором сборная России получила третье место в командном турнире на Олимпиаде 2022 года. Поскольку, в случае полной дисквалификации России, третье место получила бы канадская сборная. Об этом заявили в федерации фигурного катания страны.
«Федерация фигурного катания категорически не согласна с решением <…> и рассмотрит варианты обжалования», — говорится в сообщении федерации. Его опубликовали в соцсети X.
Ранее российским фигуристам присудили третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине 2022 года. Об этом стало известно из заявления ISU, который решил пересмотреть результаты командных соревнований после того, как российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года, передает
Из-за решения об отстранении спортсменки, у сборной России отняли 20 баллов, в результате чего страна сместилась на третье место в общем рейтинге. Олимпийский комитет России сообщил, что совершенно точно будет обжаловать в CAS решение ISU о перераспределении итоговых мест.
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