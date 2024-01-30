Канада недовольна решением присудить РФ третье место на Олимпиаде в Пекине

Канада обжалует решение ISU о присвоении РФ третьего места на Олимпиаде 2022
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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, коньки, фигурное катание
Федерация фигурного катания Канады обжалует решение о присвоении России третьего места на Олимпиаде 2022 года Фото:

Канада рассмотрит варианты обжалования решения международного союза конькобежцев (ISU), в котором сборная России получила третье место в командном турнире на Олимпиаде 2022 года. Поскольку, в случае полной дисквалификации России, третье место получила бы канадская сборная. Об этом заявили в федерации фигурного катания страны.

«Федерация фигурного катания категорически не согласна с решением <…> и рассмотрит варианты обжалования», — говорится в сообщении федерации. Его опубликовали в соцсети X.

Ранее российским фигуристам присудили третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине 2022 года. Об этом стало известно из заявления ISU, который решил пересмотреть результаты командных соревнований после того, как российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года, передает Life.

Из-за решения об отстранении спортсменки, у сборной России отняли 20 баллов, в результате чего страна сместилась на третье место в общем рейтинге. Олимпийский комитет России сообщил, что совершенно точно будет обжаловать в CAS решение ISU о перераспределении итоговых мест.

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Канада рассмотрит варианты обжалования решения международного союза конькобежцев (ISU), в котором сборная России получила третье место в командном турнире на Олимпиаде 2022 года. Поскольку, в случае полной дисквалификации России, третье место получила бы канадская сборная. Об этом заявили в федерации фигурного катания страны. «Федерация фигурного катания категорически не согласна с решением <…> и рассмотрит варианты обжалования», — говорится в сообщении федерации. Его опубликовали в соцсети X. Ранее российским фигуристам присудили третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине 2022 года. Об этом стало известно из заявления ISU, который решил пересмотреть результаты командных соревнований после того, как российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года, передает Life. Из-за решения об отстранении спортсменки, у сборной России отняли 20 баллов, в результате чего страна сместилась на третье место в общем рейтинге. Олимпийский комитет России сообщил, что совершенно точно будет обжаловать в CAS решение ISU о перераспределении итоговых мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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