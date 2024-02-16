Во Франции освободили осужденного во время Евро-2016 болельщика из РФ

Футбольный болельщик из РФ Косов освобожден во Франции по УДО

16 февраля 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

. Фото: Николай Бастриков © URA.RU Российский футбольный болельщик Павел Косов условно-досрочно освобожден во Франции. Он был осужден за нанесение тяжких увечий английскому фанату на чемпионате Европы по футболу в 2016 году. Об освобождении сообщил адвокат фаната. «Российский болельщик Павел Косов, осужденный во Франции за беспорядки на Евро-2016, досрочно освобожден», — заявил адвокат фаната в разговоре с Sport24 . Отмечается, что для отправки фаната в Россию надо соблюсти юридические формальности. Косов и еще один россиянин, Михаил Ивкин, были задержаны лишь в 2018 году. На это повлияли власти Франции. В 2022 году суд признал их виновными в беспорядках. Косов получил 10 лет тюрьмы, а Ивкин — три.

Российский футбольный болельщик Павел Косов условно-досрочно освобожден во Франции. Он был осужден за нанесение тяжких увечий английскому фанату на чемпионате Европы по футболу в 2016 году. Об освобождении сообщил адвокат фаната. «Российский болельщик Павел Косов, осужденный во Франции за беспорядки на Евро-2016, досрочно освобожден», — заявил адвокат фаната в разговоре с Sport24. Отмечается, что для отправки фаната в Россию надо соблюсти юридические формальности. Косов и еще один россиянин, Михаил Ивкин, были задержаны лишь в 2018 году. На это повлияли власти Франции. В 2022 году суд признал их виновными в беспорядках. Косов получил 10 лет тюрьмы, а Ивкин — три.