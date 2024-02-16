Во Франции освободили осужденного во время Евро-2016 болельщика из РФ

Российский футбольный болельщик Павел Косов условно-досрочно освобожден во Франции. Он был осужден за нанесение тяжких увечий английскому фанату на чемпионате Европы по футболу в 2016 году. Об освобождении сообщил адвокат фаната.
«Российский болельщик Павел Косов, осужденный во Франции за беспорядки на Евро-2016, досрочно освобожден», — заявил адвокат фаната в разговоре с
Косов и еще один россиянин, Михаил Ивкин, были задержаны лишь в 2018 году. На это повлияли власти Франции. В 2022 году суд признал их виновными в беспорядках. Косов получил 10 лет тюрьмы, а Ивкин — три.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.