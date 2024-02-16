Во Франции освободили осужденного во время Евро-2016 болельщика из РФ

Футбольный болельщик из РФ Косов освобожден во Франции по УДО
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Футбольный матч в рамках 1\16 Кубка России. «Тюмень» - «Зенит» . Екатеринбург, фк зенит, трибуна болельщиков, петарды, футбольные фанаты, болельщики, фаеры
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Российский футбольный болельщик Павел Косов условно-досрочно освобожден во Франции. Он был осужден за нанесение тяжких увечий английскому фанату на чемпионате Европы по футболу в 2016 году. Об освобождении сообщил адвокат фаната.

«Российский болельщик Павел Косов, осужденный во Франции за беспорядки на Евро-2016, досрочно освобожден», — заявил адвокат фаната в разговоре с Sport24. Отмечается, что для отправки фаната в Россию надо соблюсти юридические формальности.

Косов и еще один россиянин, Михаил Ивкин, были задержаны лишь в 2018 году. На это повлияли власти Франции. В 2022 году суд признал их виновными в беспорядках. Косов получил 10 лет тюрьмы, а Ивкин — три.

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Российский футбольный болельщик Павел Косов условно-досрочно освобожден во Франции. Он был осужден за нанесение тяжких увечий английскому фанату на чемпионате Европы по футболу в 2016 году. Об освобождении сообщил адвокат фаната. «Российский болельщик Павел Косов, осужденный во Франции за беспорядки на Евро-2016, досрочно освобожден», — заявил адвокат фаната в разговоре с Sport24. Отмечается, что для отправки фаната в Россию надо соблюсти юридические формальности. Косов и еще один россиянин, Михаил Ивкин, были задержаны лишь в 2018 году. На это повлияли власти Франции. В 2022 году суд признал их виновными в беспорядках. Косов получил 10 лет тюрьмы, а Ивкин — три.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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