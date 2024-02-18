Роскомнадзор опроверг домыслы о блокировке Telegram

Роскомнадзор: сбой в Telegram вызван внутренними проблемами сервиса
© Служба новостей «URA.RU»
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Telegram не работал 18 февраля, предварительно, из-за внутренней ошибки в сервисе Фото:

Сбои в работе Telegram произошли, по предварительной информации, из-за проблем в мессенджере. Об этом заявили в Роскомнадзоре (РКН), тем самым опровергнув домыслы о возможной блокировке Telegram.

«Предварительно, сбой в работе Telegram вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса», — заявили в РКН. Об этом сообщает ЦМУ ССОП на своем сайте.

В октябре 2022 РКН внес домен t.me в список запрещенных браузеров. Через этот домен можно попасть на браузерную версию мессенджера. Тогда пользователи сообщали о проблемах при попытке входа.

Недавно, 18 февраля, в Telegram снова произошел сбой. Он длился несколько минут. Затем работа сервиса была восстановлена.

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Сбои в работе Telegram произошли, по предварительной информации, из-за проблем в мессенджере. Об этом заявили в Роскомнадзоре (РКН), тем самым опровергнув домыслы о возможной блокировке Telegram. «Предварительно, сбой в работе Telegram вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса», — заявили в РКН. Об этом сообщает ЦМУ ССОП на своем сайте. В октябре 2022 РКН внес домен t.me в список запрещенных браузеров. Через этот домен можно попасть на браузерную версию мессенджера. Тогда пользователи сообщали о проблемах при попытке входа. Недавно, 18 февраля, в Telegram снова произошел сбой. Он длился несколько минут. Затем работа сервиса была восстановлена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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