Роскомнадзор опроверг домыслы о блокировке Telegram

Сбои в работе Telegram произошли, по предварительной информации, из-за проблем в мессенджере. Об этом заявили в Роскомнадзоре (РКН), тем самым опровергнув домыслы о возможной блокировке Telegram.
«Предварительно, сбой в работе Telegram вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса», — заявили в РКН. Об этом сообщает
В октябре 2022 РКН внес домен t.me в список запрещенных браузеров. Через этот домен можно попасть на браузерную версию мессенджера. Тогда пользователи сообщали о проблемах при попытке входа.
Недавно, 18 февраля, в Telegram снова произошел сбой. Он длился несколько минут. Затем работа сервиса была восстановлена.
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